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Культура
 20.02.2018 18:02

Единственный в Волгоградской области музей-юрта знакомит с уникальными предметами и традициями


Более 100 экспонатов разместили в уникальном музее-юрте города Волжского представители Казахского культурного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волжского, здесь проводят экскурсии для волжан и гостей города, школьников и студентов. 
Бывший учитель из поселка Эльтон, представитель Казахского культурного центра Смагул Мунтаев знакомит гостей с казахской историей и культурой, рассказывает о казахских обычаях, демонстрируя уникальные предметы быта. Каждый желающий может принять участие в фотосессии, примерив на себя понравившийся национальный костюм из тех, которые украшают стены юрты.

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Расследования 20.02.2018 18:45

К 1,5 годам колонии общего режима приговорил суд тракториста Андрея Лиходеева за попытку подкупа инспектора ДПС. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, осенью минувшего года сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов когда тот ехал на тракторе Т-40. Как оказалось, прав на управление спецтехникой у Андрея Лиходеева не было. Желая “замять” дело, тракторист предложил стражу порядка 12 тысяч рублей. За это Еланский районный суд приговорил его к сроку в колонии и штрафу в размере 36 тысяч рублей. Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда оставила приговор без изменения.
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Общество 20.02.2018 18:11 (Обновлено: 20.02.2018 18:11)

Итоги объявленного депутатом Госдумы конкурса песни подведут в Волгограде в мае По многочисленным и настоятельным просьбам желающих стать участниками Всероссийского конкурса патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» прием заявок решено продлить. Как сообщили ИА «Высота 102» в оргкомитете по подготовке к фестивалю, свои работы участники могут присылать до 20 апреля включительно. Напомним, Всероссийский песенный конкурс месяц назад объявила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. На сегодняшний день уже обработано свыше 100 заявок, которые продолжают поступать на электронную почту ([email protected]). География участников творческого соревнования весьма широкая: Москва, Владимирская область, Казань, Астрахань, Ростов-на-Дону, Пенза, Красноярск и, конечно же, Волгоград. Несколько заявок прилетело из стран ближнего...
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Общество 20.02.2018 17:43

Волгоградское УФАС выдало предупреждение ООО «Аванград-инвест» о прекращении использования аббревиатуры «ДОСААФ» в наименовании строящегося жилого комплекса ЖК «ДОСААФ». Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе,  также компании указали  на недопустимость использования в хозяйственной деятельности сайтов с упоминанием  данной аббревиатуры в отсутствии согласия общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» («ДОСААФ России») на использование такого наименования. Признаки нарушения были обнаружены при рассмотрении заявления волгоградца. Житель города обратил внимание, что  в наименовании строящегося жилого комплекса незаконно использована аббревиатура «ДОСААФ», задавшись вопросом, имеет ли жилой комплекс отношение к указанной организации. При этом заявитель указал, что аббревиатура «ДОСААФ» зарегистрирована...
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Аналитика 20.02.2018 17:20

В 2017 году  в Волгограде по сравнению с 2016 годом   снизилось количество   умерших на 552 человека (на 4,1%), в том числе детей в возрасте до 1 года – на 25 человек (в 1,8 раза). Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Между тем, за прошедший период лишь  в Советском районе наблюдался естественный прирост населения, в остальных районах областного центра – естественная убыль.  
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Экономика 20.02.2018 17:03

В 2017 году от всех налогоплательщиков Волгоградской области в бюджетную систему Российской Федерации мобилизовано доходов в сумме 160,2 млрд рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону, где были подведены итоги работы за прошедший год. От общего объема в федеральный бюджет поступило 72,3 млрд руб., в консолидированный бюджет области – 87,9 млрд рублей. Из них в областной бюджет было направлено 70,5 млрд руб., а в бюджеты муниципальных образований - 17,4 млрд рублей. Совокупный темп роста поступлений по отношению к соответствующему периоду 2016 года составил 121,6 %. В фискальном ведомстве отмечают, что положительная динамика поступлений обеспечена,...
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Происшествия 20.02.2018 16:42

В Дзержинском районе Волгограда 79-летний пенсионер стал жертвой мошенницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, днем к нему домой пришла неизвестная женщина и под предлогом выдачи премии за участие в выборной компании передала мужчине поддельную купюру номиналом 5 тысяч рублей банка приколов и попросила сдачу. По словам женщины, за участие в выборах пенсионеру полагалось 1700 рублей. Когда пенсионер дал ей сдачу, она взяла самые что ни на есть настоящие 3300 рублей и скрылась. 
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Культура 20.02.2018 16:24

В Волгоградской области 31 муниципальный дом культуры и 6 театров получат господдержку: на укрепление их материально-технической базы, а также осуществление театральных постановок будет направлено свыше 40 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, бюджетные средства получат ДК и театры из 17 районов и 6 городских округов. 21,7 млн рублей пойдут на укрепление материально-технической базы сельских домов культуры. Еще 18,9 млн рублей предназначены для Камышинского драматического театра, Калачевского городского театрального центра детского досуга «Волшебный фонарь», театра кукол «Арлекин» города Волжского, областного театра кукол, Волгоградского ТЮЗа и молодежного театра. В этом году три действовавших ранее федеральных партийных...
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Расследования 20.02.2018 16:11

Уголовное дело о телефонном мошенничестве, совершенном молодым жителем Волгограда и его отцом, передано в суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, парень через сайт объявлений искал номера телефонов хозяев дорогих авто. Затем звонил им под видом родственника, у которого возникли проблемы с законом. После менял голос и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, требовал перечислить на карту от 15 до 30 тысяч рублей. Один раз телефонному мошеннику помог и его отец. Жертвами ловкача стали как минимум пятеро жителей Ростовской области. Известно, что один из потерпевших дважды попался на удочку, за один день перечислив отцу и сыну...
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От Сталинграда - до Великой Победы 20.02.2018 16:08

Паровоз военных лет проедет по Волгоградской, Астраханской и Саратовской областям Настоящий военный паровоз   готовят к экскурсионному вояжу по железным дорогам трех регионов России – Волгоградской, Астраханской и Саратовской областям. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин в эксклюзивном интервью приоткрыл корреспонденту ИА «Высота 102» тайну будущего сюрприза для жителей трех областей, организованного по инициативе филиала ОАО «РЖД» - Приволжской железной дороги – совместно с федеральным учреждением культуры. Отреставрированный эшелон будет точь-в-точь напоминать составы военных лет – с теплушками, платформами для военной техники и самое главное, с настоящей угольной топкой. Эшелон приедет на самые отдаленные станции трех регионов, где его жители смогут познакомиться с музейной экспозицией, размещенной в необычном составе,...
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Общество 20.02.2018 15:51

Кандидаты на должность руководителя УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» успешно прошли тестирование в Минстрое РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на письмо Минстроя в комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, целый час два кандидата – Игорь Елизаров и Алексей Конотопкин – отвечали на вопросы на знание законодательства Российской Федерации в дистанционном режиме в автоматизированной системе. По результатам испытаний кандидатам необходимо было набрать минимум 45 баллов из 50 возможных. В результате в «копилке» у Игоря Елизарова оказалось 46 баллов, у Алексея Конотопкина – 49 баллов. Напомним, Алексей Конотопкин является в настоящее время и.о. руководителя унитарной некоммерческой организации. Результаты...
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Общество 20.02.2018 15:11

Исполнительный документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната помог вернуть ребенка, которого они много лет считали умершим. Удивительную историю воссоединения семьи, которая произошла в Волгограде, сегодня рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального управления ФССП. В 2011 году женщина родила ребенка, которому, по словам врачей, жить оставалось не более недели. Расстроенные родители отказались от малыша и уехали домой. Через пять дней они вернулись за ребенком, но им сообщили, что малыш уже умер. В конце прошлого года на исполнение к приставу поступил документ о взыскании с супругов алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако в деле не было информации о...
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Общество 20.02.2018 14:24

В Волгограде суд отсрочил признание банкротом скандального застройщика ЖК «Парк Европейский» Вопрос о признании банкротом застройщика жилого комплекса «Парк Европейский» в арбитражном суде региона отложили на месяц. Как сообщили ИА «Высота 102» дольщики, в связи с большим потоком граждан, которые обращаются в суд для включения в реестр кредиторов, подведение итогов процедуры наблюдения за компанией «Орион» перенесено на 19 марта. Сотни граждан попросту не успели подать необходимые документы в суд. Поэтому временный управляющий выступил сегодня с ходатайством об отложении судебного слушания. Всего в рядах добросовестных приобретателей квартир в ЖК «Парк Европейский», - 1394 человека. По словам дольщиков, и половина всех владельцев «призрачных» квадратных метров еще не вступили в дело о...
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Общество 20.02.2018 14:05

В Волгоградской, Ростовской областях и Калмыкии ожидается туман и гололедица Дорожники предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки: тумане при понижении температуры воздуха до минусовых отметок, ухудшении видимости до 200-300 м, а также образовании гололедицы на дорожном покрытии. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении дорог «Азов», здесь готовы задействовать до 236 единиц техники для борьбы с гололедицей на федеральных автодорогах в Ростовской и Волгоградской областях, а также в республике Калмыкия. В настоящее время дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами. За последние сутки только в Волгоградской области было израсходовано 206 тонн.  Справка: В ведении ФКУ Упрдор «Азов» находится 1104,949 км федеральных...
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От Сталинграда - до Великой Победы 20.02.2018 13:42

В Волгограде для коллекции картин «Война на холсте» ищут отдельную «квартиру» Сегодня в музее-заповеднике «Сталинградская битва» представители республики Татарстан передали в дар Волгограду 40 картин и 1 скульптурную композицию, которые пополнили ставшую уже международной коллекцию картин «Война на холсте». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проект, реализуемый под патронажем партии "Единая Россия" совместно с региональным отделением ДОСААФ и ВРО "За верность Отечеству", приуроченный к 75-летию победы в Сталинградской битве,  стартовал в 2015 году, когда художник из Кабардино-Балкарии передал городу-герою свою картину «Подарки фронту». Тогда и появилась идея собрать картины на военную тематику, авторами которых являются как и участники ВОВ, так и дети и внуки победителей, с разных уголков страны...
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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