Единственный в Волгоградской области музей-юрта знакомит с уникальными предметами и традициями

Более 100 экспонатов разместили в уникальном музее-юрте города Волжского представители Казахского культурного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волжского, здесь проводят экскурсии для волжан и гостей города, школьников и студентов.

Бывший учитель из поселка Эльтон, представитель Казахского культурного центра Смагул Мунтаев знакомит гостей с казахской историей и культурой, рассказывает о казахских обычаях, демонстрируя уникальные предметы быта. Каждый желающий может принять участие в фотосессии, примерив на себя понравившийся национальный костюм из тех, которые украшают стены юрты.