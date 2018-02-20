В Волгограде УФАС потребовало переименовать ЖК «ДОСААФ»

Волгоградское УФАС выдало предупреждение ООО «Аванград-инвест» о прекращении использования аббревиатуры «ДОСААФ» в наименовании строящегося жилого комплекса ЖК «ДОСААФ». Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, также компании указали на недопустимость использования в хозяйственной деятельности сайтов с упоминанием данной аббревиатуры в отсутствии согласия общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» («ДОСААФ России») на использование такого наименования. Признаки нарушения были обнаружены при рассмотрении заявления волгоградца. Житель города обратил внимание, что в наименовании строящегося жилого комплекса незаконно использована аббревиатура «ДОСААФ», задавшись вопросом, имеет ли жилой комплекс отношение к указанной организации. При этом заявитель указал, что аббревиатура «ДОСААФ» зарегистрирована как товарный знак.

Действительно, как было установлено в ходе рассмотрения заявления, «ДОСААФ» является составляющей частью товарного знака № 642243, принадлежащего «ДОСААФ России».

Заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко пояснила: «ООО «Авангард-инвест» в одном из писем указывало, что выбор наименования жилого комплекса был обусловлен участием в строительстве ДОСААФ России, которым, якобы, такое наименование жилого комплекса было одобрено и согласовано. Однако документов в подтверждение данного согласования представлено не было. В то же время «ДОСААФ России» направило в наш адрес информацию о том, что не предоставляло права застройщику на использование аббревиатуры «ДОСААФ». Подобные действия дают организации необоснованное преимущество перед конкурентами, так как способны вызвать большее доверие к проекту и повысить его привлекательность для потребителей».



