В Волгоградской области в 2017 году собрали налогов на 160 млрд рублей

В 2017 году от всех налогоплательщиков Волгоградской области в бюджетную систему Российской Федерации мобилизовано доходов в сумме 160,2 млрд рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону, где были подведены итоги работы за прошедший год. От общего объема в федеральный бюджет поступило 72,3 млрд руб., в консолидированный бюджет области – 87,9 млрд рублей. Из них в областной бюджет было направлено 70,5 млрд руб., а в бюджеты муниципальных образований - 17,4 млрд рублей. Совокупный темп роста поступлений по отношению к соответствующему периоду 2016 года составил 121,6 %. В фискальном ведомстве отмечают, что положительная динамика поступлений обеспечена, в том числе в результате повышения эффективности контрольной работы. Кроме того, налоговыми органами области усилена работа, направленная на побуждение налогоплательщиков к добровольному увеличению налоговых обязательств путем исключения из ранее представленной налоговой отчетности операций, обладающих высоким риском. По результатам данной работы в бюджет было дополнительно мобилизовано около 1 млрд рублей. Ведется работа и по пресечению налоговых преступлений. Так, за отчетный период было возбуждено 98 уголовных дел, сумма возмещенного по ним налогоплательщиками ущерба составила 0,8 млрд рублей.



