Исполнительный документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната помог вернуть ребенка, которого они много лет считали умершим. Удивительную историю воссоединения семьи, которая произошла в Волгограде, сегодня рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального управления ФССП. В 2011 году женщина родила ребенка, которому, по словам врачей, жить оставалось не более недели. Расстроенные родители отказались от малыша и уехали домой. Через пять дней они вернулись за ребенком, но им сообщили, что малыш уже умер. В конце прошлого года на исполнение к приставу поступил документ о взыскании с супругов алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако в деле не было информации о...

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