



Настоящий военный паровоз готовят к экскурсионному вояжу по железным дорогам трех регионов России – Волгоградской, Астраханской и Саратовской областям. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин в эксклюзивном интервью приоткрыл корреспонденту ИА «Высота 102» тайну будущего сюрприза для жителей трех областей, организованного по инициативе филиала ОАО «РЖД» - Приволжской железной дороги – совместно с федеральным учреждением культуры. Отреставрированный эшелон будет точь-в-точь напоминать составы военных лет – с теплушками, платформами для военной техники и самое главное, с настоящей угольной топкой. Эшелон приедет на самые отдаленные станции трех регионов, где его жители смогут познакомиться с музейной экспозицией, размещенной в необычном составе, в том числе и с интерактивными кабинетами. «Не все ребята из сельской местности имеют возможность приехать в волгоградские музеи, поэтому мы готовы приехать к ним сами», - рассказал Алексей Васин. Эшелон привезет не только экспонаты, но и настоящих экскурсоводов, в роли которых в том числе выступят студенты и волонтеры. В частности, интерес к проекту проявили студенты Московского института радиоэлектроники и автоматизации. «Конечно, основная часть затрат и хлопот ложится на РЖД, наша задача – обеспечить эшелон экспонатами», - пояснил директор музея-заповедника. Планируется, что необычный состав отправится в путешествие уже 20 марта 2018 года. А вернется «домой» в середине мая. К слову, похожий эшелон военных лет в настоящее время в качестве экспоната установлен около музея-панорамы "Сталинградская битва".



