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Общество
 20.02.2018 15:11

В Волгограде приставы рассказали "о вмешательстве высших сил" в их работу

Исполнительный документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната помог вернуть ребенка, которого они много лет считали умершим. Удивительную историю воссоединения семьи, которая произошла в Волгограде, сегодня рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального управления ФССП. В 2011 году женщина родила ребенка, которому, по словам врачей, жить оставалось не более недели. Расстроенные родители отказались от малыша и уехали домой. Через пять дней они вернулись за ребенком, но им сообщили, что малыш уже умер.
В конце прошлого года на исполнение к приставу поступил документ о взыскании с супругов алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако в деле не было информации о должниках и их имуществе. Пристав сделал запросы в различные инстанции, ему удалось найти счет женщины, которая уклонялась от уплаты алиментов. Когда она пришла разбираться в ситуации, то пристав-исполнитель рассказал о поступившем требовании о взыскании денег на ребенка. Увидев документы, женщина упала в обморок. А придя в себя, рассказала, что она и ее муж были уверены, что ребенок умер.
Семейная пара обратилась в суд за восстановлением родительских прав. Сообщается, что семья воссоединилась в канун Нового года. "Не иначе как вмешались высшие силы!", - отмечают приставы.



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В Волгограде для коллекции картин «Война на холсте» ищут отдельную «квартиру» Сегодня в музее-заповеднике «Сталинградская битва» представители республики Татарстан передали в дар Волгограду 40 картин и 1 скульптурную композицию, которые пополнили ставшую уже международной коллекцию картин «Война на холсте». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проект, реализуемый под патронажем партии "Единая Россия" совместно с региональным отделением ДОСААФ и ВРО "За верность Отечеству", приуроченный к 75-летию победы в Сталинградской битве,  стартовал в 2015 году, когда художник из Кабардино-Балкарии передал городу-герою свою картину «Подарки фронту». Тогда и появилась идея собрать картины на военную тематику, авторами которых являются как и участники ВОВ, так и дети и внуки победителей, с разных уголков страны...
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Общество 20.02.2018 11:59

Индексация базовых окладов в 1,04 раза коснется около 9 тысяч сотрудников муниципальных учреждений Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе городской думы. Прибавка к зарплате ожидает тех, кто трудится в сфере молодежной политики, в дорожном и коммунальном хозяйстве, в муниципальной службе спасения, зеленхозе и др. Напомним, что информагентство ранее сообщало о внесении в гордуму проекта решения об индексации базовых окладов и базовых ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений города-героя с 1 января 2018 года. В представительном органе уточнили, что проекты решений поддержаны профильными думскими комитетами. Этот вопрос депутаты рассмотрят на своем заседании уже завтра, 21 февраля.  Отметим,...
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