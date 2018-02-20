В Волгограде приставы рассказали "о вмешательстве высших сил" в их работу

Исполнительный документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната помог вернуть ребенка, которого они много лет считали умершим. Удивительную историю воссоединения семьи, которая произошла в Волгограде, сегодня рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального управления ФССП. В 2011 году женщина родила ребенка, которому, по словам врачей, жить оставалось не более недели. Расстроенные родители отказались от малыша и уехали домой. Через пять дней они вернулись за ребенком, но им сообщили, что малыш уже умер.

В конце прошлого года на исполнение к приставу поступил документ о взыскании с супругов алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако в деле не было информации о должниках и их имуществе. Пристав сделал запросы в различные инстанции, ему удалось найти счет женщины, которая уклонялась от уплаты алиментов. Когда она пришла разбираться в ситуации, то пристав-исполнитель рассказал о поступившем требовании о взыскании денег на ребенка. Увидев документы, женщина упала в обморок. А придя в себя, рассказала, что она и ее муж были уверены, что ребенок умер.

Семейная пара обратилась в суд за восстановлением родительских прав. Сообщается, что семья воссоединилась в канун Нового года. "Не иначе как вмешались высшие силы!", - отмечают приставы.











