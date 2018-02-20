В Волгограде суд отсрочил признание банкротом скандального застройщика ЖК «Парк Европейский»





Вопрос о признании банкротом застройщика жилого комплекса «Парк Европейский» в арбитражном суде региона отложили на месяц. Как сообщили ИА «Высота 102» дольщики, в связи с большим потоком граждан, которые обращаются в суд для включения в реестр кредиторов, подведение итогов процедуры наблюдения за компанией «Орион» перенесено на 19 марта. Сотни граждан попросту не успели подать необходимые документы в суд. Поэтому временный управляющий выступил сегодня с ходатайством об отложении судебного слушания. Всего в рядах добросовестных приобретателей квартир в ЖК «Парк Европейский», - 1394 человека. По словам дольщиков, и половина всех владельцев «призрачных» квадратных метров еще не вступили в дело о банкротстве.

Параллельно с арбитражным процессом в суде общей юрисдикции на минувшей неделе рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении фигурантов уголовного дела – топ-менеджеров фирмы-застройщика. В частности, не удалось обжаловать помещение под арест гендиректору «Ориона» Евгению Карпушову, который пробудет в изоляторе временного содержания до конца февраля, и руководителю генподрядной фирмы «Трейд» Юрию Бескровному. Также под стражей находится сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер» Федор Кифишин. Фигурирует в уголовном деле и директор местного филиала ООО "УК "Квартстрой" Евгения Красильникова. По данным следствия, речь идет о хищении более чем 414 миллионов рублей.

К строительству жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда компания «Орион» приступила в 2012 году. Окончательно стройка встала в 2016 году, когда из 28 домов было введено в эксплуатацию только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей.

В середине декабря 2017 года администрация Волгоградской области подписала соглашение о намерении с компанией «Пересвет-Юг» о завершении строительства ЖК «Парк Европейский». Заняться этим проблемным долгостроем компания готова после ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Доминант», который не достроила фирма «Квартстрой», аффилированная «Ориону».



