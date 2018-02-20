|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.02.2018 13:42
В Волгограде для коллекции картин «Война на холсте» ищут отдельную «квартиру»
Сегодня в музее-заповеднике «Сталинградская битва» представители республики Татарстан передали в дар Волгограду 40 картин и 1 скульптурную композицию, которые пополнили ставшую уже международной коллекцию картин «Война на холсте». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проект, реализуемый под патронажем партии "Единая Россия" совместно с региональным отделением ДОСААФ и ВРО "За верность Отечеству", приуроченный к 75-летию победы в Сталинградской битве, стартовал в 2015 году, когда художник из Кабардино-Балкарии передал городу-герою свою картину «Подарки фронту». Тогда и появилась идея собрать картины на военную тематику, авторами которых являются как и участники ВОВ, так и дети и внуки победителей, с разных уголков страны и мира. Так, к проекту уже присоединились 11 регионов России, а также три зарубежных государства – Азербайджан, Китай и Приднестровская республика. Сегодня география представленных территорий расширилась и художниками из Татарстана.
История пути каждой картины в город-герой на Волге – это участие десятков людей: художники и официальные лица, многочисленные общественные организации. Каждая картина отправляется в Волгоград, как когда-то вся великая страна отправляла своих солдат к нам на Сталинградский фронт. Как заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, до 2020 года в коллекции «Война на холсте» планируется собрать до 200 картин. Он также признался в желании организовать выставку из полотен на военную тематику в Госдуме и в Совете Федерации.
К слову, в настоящее время несколько десятков картин, которые уже собраны в коллекции, пока хранятся на «подселении» в МУК «ЦК ДК Красноармейского района». Однако это не дело, отметил Сергей Горняков. И дал поручение от имени партии единороссам из Волгоградской гордумы рассмотреть вопрос о выделении отдельного помещения под выставку.
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|Экономика
|20.02.2018 17:03
В 2017 году от всех налогоплательщиков Волгоградской области в бюджетную систему Российской Федерации мобилизовано доходов в сумме 160,2 млрд рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону, где были подведены итоги работы за прошедший год. От общего объема в федеральный бюджет поступило 72,3 млрд руб., в консолидированный бюджет области – 87,9 млрд рублей. Из них в областной бюджет было направлено 70,5 млрд руб., а в бюджеты муниципальных образований - 17,4 млрд рублей. Совокупный темп роста поступлений по отношению к соответствующему периоду 2016 года составил 121,6 %. В фискальном ведомстве отмечают, что положительная динамика поступлений обеспечена,...
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|Происшествия
|20.02.2018 16:42
В Дзержинском районе Волгограда 79-летний пенсионер стал жертвой мошенницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, днем к нему домой пришла неизвестная женщина и под предлогом выдачи премии за участие в выборной компании передала мужчине поддельную купюру номиналом 5 тысяч рублей банка приколов и попросила сдачу. По словам женщины, за участие в выборах пенсионеру полагалось 1700 рублей. Когда пенсионер дал ей сдачу, она взяла самые что ни на есть настоящие 3300 рублей и скрылась.
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|Культура
|20.02.2018 16:24
В Волгоградской области 31 муниципальный дом культуры и 6 театров получат господдержку: на укрепление их материально-технической базы, а также осуществление театральных постановок будет направлено свыше 40 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, бюджетные средства получат ДК и театры из 17 районов и 6 городских округов. 21,7 млн рублей пойдут на укрепление материально-технической базы сельских домов культуры. Еще 18,9 млн рублей предназначены для Камышинского драматического театра, Калачевского городского театрального центра детского досуга «Волшебный фонарь», театра кукол «Арлекин» города Волжского, областного театра кукол, Волгоградского ТЮЗа и молодежного театра. В этом году три действовавших ранее федеральных партийных...
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|Расследования
|20.02.2018 16:11
Уголовное дело о телефонном мошенничестве, совершенном молодым жителем Волгограда и его отцом, передано в суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, парень через сайт объявлений искал номера телефонов хозяев дорогих авто. Затем звонил им под видом родственника, у которого возникли проблемы с законом. После менял голос и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, требовал перечислить на карту от 15 до 30 тысяч рублей. Один раз телефонному мошеннику помог и его отец. Жертвами ловкача стали как минимум пятеро жителей Ростовской области. Известно, что один из потерпевших дважды попался на удочку, за один день перечислив отцу и сыну...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.02.2018 16:08
Настоящий военный паровоз готовят к экскурсионному вояжу по железным дорогам трех регионов России – Волгоградской, Астраханской и Саратовской областям. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин в эксклюзивном интервью приоткрыл корреспонденту ИА «Высота 102» тайну будущего сюрприза для жителей трех областей, организованного по инициативе филиала ОАО «РЖД» - Приволжской железной дороги – совместно с федеральным учреждением культуры. Отреставрированный эшелон будет точь-в-точь напоминать составы военных лет – с теплушками, платформами для военной техники и самое главное, с настоящей угольной топкой. Эшелон приедет на самые отдаленные станции трех регионов, где его жители смогут познакомиться с музейной экспозицией, размещенной в необычном составе,...
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|Общество
|20.02.2018 15:51
Кандидаты на должность руководителя УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» успешно прошли тестирование в Минстрое РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на письмо Минстроя в комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, целый час два кандидата – Игорь Елизаров и Алексей Конотопкин – отвечали на вопросы на знание законодательства Российской Федерации в дистанционном режиме в автоматизированной системе. По результатам испытаний кандидатам необходимо было набрать минимум 45 баллов из 50 возможных. В результате в «копилке» у Игоря Елизарова оказалось 46 баллов, у Алексея Конотопкина – 49 баллов. Напомним, Алексей Конотопкин является в настоящее время и.о. руководителя унитарной некоммерческой организации. Результаты...
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|Общество
|20.02.2018 15:11
Исполнительный документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната помог вернуть ребенка, которого они много лет считали умершим. Удивительную историю воссоединения семьи, которая произошла в Волгограде, сегодня рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального управления ФССП. В 2011 году женщина родила ребенка, которому, по словам врачей, жить оставалось не более недели. Расстроенные родители отказались от малыша и уехали домой. Через пять дней они вернулись за ребенком, но им сообщили, что малыш уже умер. В конце прошлого года на исполнение к приставу поступил документ о взыскании с супругов алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако в деле не было информации о...
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|Общество
|20.02.2018 14:24
Вопрос о признании банкротом застройщика жилого комплекса «Парк Европейский» в арбитражном суде региона отложили на месяц. Как сообщили ИА «Высота 102» дольщики, в связи с большим потоком граждан, которые обращаются в суд для включения в реестр кредиторов, подведение итогов процедуры наблюдения за компанией «Орион» перенесено на 19 марта. Сотни граждан попросту не успели подать необходимые документы в суд. Поэтому временный управляющий выступил сегодня с ходатайством об отложении судебного слушания. Всего в рядах добросовестных приобретателей квартир в ЖК «Парк Европейский», - 1394 человека. По словам дольщиков, и половина всех владельцев «призрачных» квадратных метров еще не вступили в дело о...
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|Общество
|20.02.2018 14:05
Дорожники предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки: тумане при понижении температуры воздуха до минусовых отметок, ухудшении видимости до 200-300 м, а также образовании гололедицы на дорожном покрытии. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении дорог «Азов», здесь готовы задействовать до 236 единиц техники для борьбы с гололедицей на федеральных автодорогах в Ростовской и Волгоградской областях, а также в республике Калмыкия. В настоящее время дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами. За последние сутки только в Волгоградской области было израсходовано 206 тонн. Справка: В ведении ФКУ Упрдор «Азов» находится 1104,949 км федеральных...
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|Телеком
|20.02.2018 13:34
Накануне 23 февраля и 8 марта вопрос выбора подарка для близкого человека волнует очень многих. Он должен быть приятным и полезным, стоить достаточно, чтобы это было оценено, – но при этом не «ударить» по карману… На этом фоне высокотехнологичные гаджеты – практически идеальный вариант, считают специалисты компании «МегаФон». Для читателей ИА «Высота 102» они подготовили обзор выгодных подарков, которые можно найти в салонах или интернет-магазине компании. Смартфон себе – второй в подарок! Или наоборот... Одно из интересных предложений к праздникам оператор приготовил для абонентов, подключенных на тарифы линейки «Включайся!» – «Слушай», «Говори», «Общайся»,...
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|Происшествия
|20.02.2018 13:10
До 6 апреля будет находиться в СИЗО Волгограда Наталья Глушкова, которая является предполагаемым организатором крупного мошенничества, выявленного в косметологическом центре "Бьюти тайм". Как сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда, такое решение только что вынес Центральный районный суд Волгограда. Известно, что Глушкову задержали накануне в Москве и доставили в Волгоград оперативники полиции. Сама Глушкова заявила на суде, что готова сотрудничать со следствием, давать всю необходимую информацию о своей деятельности. Она просила суд избрать в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. На ее аресте в СИЗО настаивали представители следствия и прокуратуры. Напомним, на прошлой неделе полиция...
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|Происшествия
|20.02.2018 13:04
Трое волгоградцев задержаны по подозрению в даче взятки начальнику отделения ОМВД. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, они незаконно завладели чужой квартирой, переоформив все права на жилплощадь, а затем хотели подкупить полицейского, оценив свою свободу в 200 тысяч рублей. Злоумышленники были задержаны при передаче майору полиции части взятки за вынесение в отношении них решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Возбуждено уголовное дело, установлены все лица, возможно, причастные к махинации с недвижимостью. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные региональным управления ФСБ России, а также отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу...
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|Телеком
|20.02.2018 12:47
«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы, которая готова к интеграции информационными системами банков. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Для идентификации система использует два параметра - голосовой профиль и фотоизображение. Данные пользователя будут передаваться в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов. Для решения этой задачи «Ростелеком» разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации. Запуск Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с...
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|Расследования
|20.02.2018 12:38
В Волгограде хотят заключить в СИЗО конвоированного из Москвы учредителя центра красоты "Бьюти тайм"
В Центральном районном суде Волгограда в эти минуты рассматривается вопрос об избрании меры пресечения Наталье Глушковой, которая является предполагаемым организатором крупного мошенничества, выявленного в косметологическом центре "Бьюти тайм". Об этом сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда. Известно, что Глушкову задержали накануне в Москве и доставили в Волгоград оперативники полиции. Следствие просит заключить Глушкову под стражу до 6 апреля. Сама Глушкова заявила на суде, что готова сотрудничать со следствием, давать всю необходимую информацию о своей деятельности. Она попросила избрать в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, на прошлой неделе полиция сообщила о задержании руководителей и сотрудников косметологического...
Прочитана: 2892 раз
|Общество
|20.02.2018 11:59
Индексация базовых окладов в 1,04 раза коснется около 9 тысяч сотрудников муниципальных учреждений Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе городской думы. Прибавка к зарплате ожидает тех, кто трудится в сфере молодежной политики, в дорожном и коммунальном хозяйстве, в муниципальной службе спасения, зеленхозе и др. Напомним, что информагентство ранее сообщало о внесении в гордуму проекта решения об индексации базовых окладов и базовых ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений города-героя с 1 января 2018 года. В представительном органе уточнили, что проекты решений поддержаны профильными думскими комитетами. Этот вопрос депутаты рассмотрят на своем заседании уже завтра, 21 февраля. Отметим,...
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В Волгограде для коллекции картин «Война на холсте» ищут отдельную «квартиру» 1
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