В Волгограде для коллекции картин «Война на холсте» ищут отдельную «квартиру»





Сегодня в музее-заповеднике «Сталинградская битва» представители республики Татарстан передали в дар Волгограду 40 картин и 1 скульптурную композицию, которые пополнили ставшую уже международной коллекцию картин «Война на холсте». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проект, реализуемый под патронажем партии "Единая Россия" совместно с региональным отделением ДОСААФ и ВРО "За верность Отечеству", приуроченный к 75-летию победы в Сталинградской битве, стартовал в 2015 году, когда художник из Кабардино-Балкарии передал городу-герою свою картину «Подарки фронту». Тогда и появилась идея собрать картины на военную тематику, авторами которых являются как и участники ВОВ, так и дети и внуки победителей, с разных уголков страны и мира. Так, к проекту уже присоединились 11 регионов России, а также три зарубежных государства – Азербайджан, Китай и Приднестровская республика. Сегодня география представленных территорий расширилась и художниками из Татарстана.

История пути каждой картины в город-герой на Волге – это участие десятков людей: художники и официальные лица, многочисленные общественные организации. Каждая картина отправляется в Волгоград, как когда-то вся великая страна отправляла своих солдат к нам на Сталинградский фронт. Как заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, до 2020 года в коллекции «Война на холсте» планируется собрать до 200 картин. Он также признался в желании организовать выставку из полотен на военную тематику в Госдуме и в Совете Федерации.

К слову, в настоящее время несколько десятков картин, которые уже собраны в коллекции, пока хранятся на «подселении» в МУК «ЦК ДК Красноармейского района». Однако это не дело, отметил Сергей Горняков. И дал поручение от имени партии единороссам из Волгоградской гордумы рассмотреть вопрос о выделении отдельного помещения под выставку.



