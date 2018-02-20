«МегаФон» предлагает удивить любимых поющей лампочкой









Накануне 23 февраля и 8 марта вопрос выбора подарка для близкого человека волнует очень многих. Он должен быть приятным и полезным, стоить достаточно, чтобы это было оценено, – но при этом не «ударить» по карману… На этом фоне высокотехнологичные гаджеты – практически идеальный вариант, считают специалисты компании «МегаФон».

Для читателей ИА «Высота 102» они подготовили обзор выгодных подарков, которые можно найти в салонах или интернет-магазине компании.





Смартфон себе – второй в подарок! Или наоборот...

Одно из интересных предложений к праздникам оператор приготовил для абонентов, подключенных на тарифы линейки «Включайся!» – «Слушай», «Говори», «Общайся», «Смотри» и «Премиум». Они могут купить два смартфона Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного – то есть за 9 990 руб. при условии подключения и оплаты опции «Бонус 1 500 рублей на счет на 5 месяцев».

Модель Redmi Note 5A отличают большой дисплей, аккумулятор высокой емкости и отличная фотокамера. Причем можно приобрести пару смартфонов с корпусами двух цветов – «мужским» черным и «женским» золотистыми.

Акция длится до 30 апреля 2018 г. включительно.





Для дома, для семьи

Приятно, когда близкий человек заботится о твоей безопасности. Поэтому как вариант праздничного подарка можно рассматривать и систему «умного дома» LifeControl от «МегаФона». К системе подключаются всевозможные датчики: одни реагируют на дым, другие – на открывание дверей и окон, есть «умные» розетки и лампы… Набор устройств определяет сам покупатель, от этого зависит и цена, но даже полный набор сопоставим по цене с премиум-смартфоном.

Мужчины оценят в системе LifeControl возможность следить за гаражом или офисом – если в отсутствие хозяина там раздастся громкий звук или будет зафиксировано движение, картинка тут же придет на смартфон.

Дамам наверняка понравится возможность удаленно следить по Wi-Fi-камере за оставленным дома питомцем и даже цветами – специальный датчик сам подаст сигнал, когда их нужно поливать. А выключить забытый утюг владельцу LifeControl поможет «умная» розетка, также управляемая со смартфона.





Когда поет душа и… лампочка!

Варианты подарков «МегаФон» приготовил и для меломанов. Например, любимой к 8 марта можно подарить портативную беспроводную колонку – музыку с их помощью можно слушать со смартфона находясь в онлайне в сети интернет. В салонах и интернет-магазине МегаФона есть множество моделей, различных по дизайну и цене – от 999 рублей и выше.

Необычным подарком из этой серии станет лампочка Mipow Playbulb Lite со встроенной колонкой. Она не только светит, но и «поет»! Управлять лампочкой также можно с любого устройства, имеющего Bluetooth. Цена необычного гаджета – 1 290 рублей.





Кстати, до конца февраля всем абонентам тарифа «Включайся! Слушай» при подключении на музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка», Zvooq и BOOM предоставляется 90 дней бесплатного прослушивания, а интернет-трафик для этого в рамах тарифа безлимитен. Можно слушать неограниченное количество треков без рекламы, а также загружать песни в смартфоны.

Подробности об описанных тарифах и предложениях – на сайте www.megafon.ru и в салонах.



