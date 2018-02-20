Домам культуры Волгоградской области готовят новую концепцию

В Волгоградской области 31 муниципальный дом культуры и 6 театров получат господдержку: на укрепление их материально-технической базы, а также осуществление театральных постановок будет направлено свыше 40 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, бюджетные средства получат ДК и театры из 17 районов и 6 городских округов. 21,7 млн рублей пойдут на укрепление материально-технической базы сельских домов культуры. Еще 18,9 млн рублей предназначены для Камышинского драматического театра, Калачевского городского театрального центра детского досуга «Волшебный фонарь», театра кукол «Арлекин» города Волжского, областного театра кукол, Волгоградского ТЮЗа и молодежного театра.

В этом году три действовавших ранее федеральных партийных проекта - «Театры малых городов», «Театры – детям» и «Местный дом культуры» - объединены в один под названием «Культура малой Родины». По словам председателя профильного комитета областного заксобрания Александра Осипова, «это позволит более эффективно контролировать использование бюджетных средств, чтобы деньги пошли по прямому назначению».

В настоящее время профильные структуры завершают работу над проектом концепции развития районных и городских домов культуры Волгоградской области. Задачу сформировать программу по приведению в порядок ДК поставил губернатор Андрей Бочаров. До 1 марта концепция будет представлена на утверждение.