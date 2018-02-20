Трое волгоградцев задержаны по подозрению в даче взятки начальнику отделения ОМВД. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, они незаконно завладели чужой квартирой, переоформив все права на жилплощадь, а затем хотели подкупить полицейского, оценив свою свободу в 200 тысяч рублей.

Злоумышленники были задержаны при передаче майору полиции части взятки за вынесение в отношении них решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Возбуждено уголовное дело, установлены все лица, возможно, причастные к махинации с недвижимостью.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные региональным управления ФСБ России, а также отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду. Свою вину в содеянном взяткодатели полностью признали.



