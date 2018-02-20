



Дорожники предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки: тумане при понижении температуры воздуха до минусовых отметок, ухудшении видимости до 200-300 м, а также образовании гололедицы на дорожном покрытии. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении дорог «Азов», здесь готовы задействовать до 236 единиц техники для борьбы с гололедицей на федеральных автодорогах в Ростовской и Волгоградской областях, а также в республике Калмыкия. В настоящее время дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами. За последние сутки только в Волгоградской области было израсходовано 206 тонн.

Справка: В ведении ФКУ Упрдор «Азов» находится 1104,949 км федеральных автодорог в трех субъектах Российской Федерации, в том числе 347,78 км в Ростовской области, 262,15 км – в Волгоградской и 495,019 – в Калмыкии.



