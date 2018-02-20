«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы, которая готова к интеграции информационными системами банков. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Для идентификации система использует два параметра - голосовой профиль и фотоизображение. Данные пользователя будут передаваться в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов. Для решения этой задачи «Ростелеком» разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации.

Запуск Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 года, будет сформирован Центральным банком РФ.

«Ростелеком» начал работу над Единой биометрической системой полгода назад, когда были преодолены нормативные ограничения, препятствовавшие развитию биометрии в стране. Параллельно с этим «Ростелеком» выбирал оптимальные программные решения, вендоров оборудования и вел переговоры с банками, которые первыми испытают Единую биометрическую систему», – поясняет Вице-президент по развитию ПАО «Ростелеком» Александр Айвазов.

По словам члена правления ВТБ Владимира Верхошинского работа Единой биометрической системы откроет новые возможности для обслуживания клиентов – большинство банковских продуктов будет доступно без посещения офиса, что будет абсолютно востребовано клиентами.

А Тинькофф Банк работает без единого отделения уже более 10 лет. «У Тинькофф Банка есть собственные успешные наработки в области тестирования голосовых слепков и распознавания клиентов по фотографии лица, и мы рады поделиться нашим опытом с «Ростелекомом» и другими партнерами в процессе разработки Единой биометрической системы», – комментирует разработку Единой банковской системы Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

В дальнейшем Единая биометрическая система может применяться в различных отраслях - финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.

Использование Единой биометрической системы сделает доступными целый ряд сервисов и услуг, что повысит качество жизни жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан, а также жителей мегаполисов, которые не будут привязаны ко времени работы офисов предоставления услуг.



