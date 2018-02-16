В Волгограде около 9 тыс бюджетников ожидает прибавка к зарплате

Индексация базовых окладов в 1,04 раза коснется около 9 тысяч сотрудников муниципальных учреждений Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе городской думы. Прибавка к зарплате ожидает тех, кто трудится в сфере молодежной политики, в дорожном и коммунальном хозяйстве, в муниципальной службе спасения, зеленхозе и др. Напомним, что информагентство ранее сообщало о внесении в гордуму проекта решения об индексации базовых окладов и базовых ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений города-героя с 1 января 2018 года. В представительном органе уточнили, что проекты решений поддержаны профильными думскими комитетами. Этот вопрос депутаты рассмотрят на своем заседании уже завтра, 21 февраля.

Отметим, что ранее соответствующее решение было принято в администрации Волгоградской области – была проиндексирована зарплата в таком же размере работникам госучреждений, подведомственных органу исполнительной власти. Однако повышение коснется небольшой части сотрудников учреждений. Так, под действие данных нормативных актов не попадают категории бюджетников, определенных указом президента от 1 мая 2012 года, то есть работники культуры, социальной сферы, учителя и воспитатели.



