В центре Волгограда нашли мину времен ВОВ

Компания TeleTrade известна в России вот уже несколько лет и прочно занимает ведущие места в различных рейтингах. В наших публикациях мы неоднократно рассказывали о работе компании. Сегодня – интервью с уже знакомым читателю ИА «Высота 102» директором по развитию компании TeleTrade в Европе Збигневом Грутковски. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Итак, о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе. – Збигнев, клиенты TeleTrade в Польше – что это за люди? ...