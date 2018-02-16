|Происшествия
|20.02.2018 10:38
В центре Волгограда нашли мину времен ВОВ
Мина времен Великой Отечественной войны обнаружена утром в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, опасную находку нашли рабочие при обходе железнодорожных путей. По имеющимся сведениям, это произошло неподалеку от здания Ленина 59а, около 10 часов утра. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб региона. Проведенное обследование показало, что мина без взрывателя. Опасное устройство было изъято специалистами.
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Поднятому со дна Волги артиллерийскому бронекатеру в Волгограде уточнили "паспортные" данные
Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102»,...
Смотрите в сегодняшней программе: Новое руководство волгоградского отделения ДОСААФ обратилось за помощью в правоохранительные органы для поиска...
Волгоградский областной Совет ветеранов представил новые документы, подтверждающие номер погибшего бронекатера в годы Сталинградской битвы...
|Телеком
|20.02.2018 12:47
«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы, которая готова к интеграции информационными системами банков. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Для идентификации система использует два параметра - голосовой профиль и фотоизображение. Данные пользователя будут передаваться в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов. Для решения этой задачи «Ростелеком» разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации. Запуск Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с...
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|Расследования
|20.02.2018 12:38
В Волгограде хотят заключить в СИЗО конвоированного из Москвы учредителя центра красоты "Бьюти тайм"
В Центральном районном суде Волгограда в эти минуты рассматривается вопрос об избрании меры пресечения Наталье Глушковой, которая является предполагаемым организатором крупного мошенничества, выявленного в косметологическом центре "Бьюти тайм". Об этом сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда. Известно, что Глушкову задержали накануне в Москве и доставили в Волгоград оперативники полиции. Следствие просит заключить Глушкову под стражу до 6 апреля. Сама Глушкова заявила на суде, что готова сотрудничать со следствием, давать всю необходимую информацию о своей деятельности. Она попросила избрать в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, на прошлой неделе полиция сообщила о задержании руководителей и сотрудников косметологического...
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|Общество
|20.02.2018 11:59
Индексация базовых окладов в 1,04 раза коснется около 9 тысяч сотрудников муниципальных учреждений Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе городской думы. Прибавка к зарплате ожидает тех, кто трудится в сфере молодежной политики, в дорожном и коммунальном хозяйстве, в муниципальной службе спасения, зеленхозе и др. Напомним, что информагентство ранее сообщало о внесении в гордуму проекта решения об индексации базовых окладов и базовых ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений города-героя с 1 января 2018 года. В представительном органе уточнили, что проекты решений поддержаны профильными думскими комитетами. Этот вопрос депутаты рассмотрят на своем заседании уже завтра, 21 февраля. Отметим,...
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|Общество
|20.02.2018 10:50
Житель Котовского района задолжал алименты, по кредиту, коммунальным платежам и физическому лицу на сумму более 1 млн рублей, однако в добровольном порядке не желал расставаться с деньгами, различными способами уклоняясь от исполнения решения суда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, в результате судебный пристав-исполнитель наложил арест на его квартиру и передал ее на торги. Таким образом, была возмещена задолженность по алиментам в сумме 202 344 руб., оплачены коммунальные и кредитные платежи, а также исполнительский сбор в полном объеме. Незаконопослушному жителю райцентра теперь приходится жить в комнате в общежитии, зарабатывая себе на новое жилье, подчеркнули...
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|Здравоохранение
|20.02.2018 10:38
Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского района Волгограда, выписана из волгоградского перинатального центра №2, в котором она провела более двух месяцев. Как сообщает ИА «Высота 102», встречали ее с девочками-тройняшками - Яной, Кристиной и Дариной - супруг Александр Сосновщенко, одна из старших девочек, а также бабушка и дедушка. После рождения тройни в семье Сосновщенко теперь воспитывается пятеро дочерей. Родители искренне благодарили весь медицинский персонал центра за благополучное рождение их деточек, профессионализм, доброту,...
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|Общество
|20.02.2018 09:42
Коммунальные службы мэрии проинспектировали 816 придомовых территорий, по итогам в 68 дворах выявлены нарушения в уборке территорий. Если недочеты не исправят в течение суток, в отношении обслуживающей организации будет составлен протокол об административном правонарушении. Всего с начала зимы в адрес недобросовестных УК и ТСЖ составлены протоколы на общую сумму свыше 400 тысяч рублей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Напомним, штраф за нарушение правил благоустройства на юридическое лицо составляет 20-30 тысяч рублей. Так, с начала зимнего периода административная комиссия рассмотрела несколько десятков протоколов, в результате чего недобросовестным управляющим организациям были вынесены наказания в виде штрафов....
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|Общество
|20.02.2018 09:05
Значительно увеличился перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, теперь в списке не 19 городов и поселков, как было ранее, а 99. В числе населенных пунктов, где высока угроза лесных пожаров, находятся Волгоград, Камышин, Михайловка, Калач-на-Дону, Иловля, Котово, Николаевск, Рудня, а также несколько десятков сел, поселков и хуторов. В их числе село Горный Балыклей, где неоднократно случались крупные ландшафтные пожары, и село Ягодное, где в августе прошлого года в результате природного пожара погибли два человека. Из 99 населенных пунктов, указанных в перечне, наибольшее число -...
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|Экономика
|20.02.2018 08:50
Компания TeleTrade известна в России вот уже несколько лет и прочно занимает ведущие места в различных рейтингах. В наших публикациях мы неоднократно рассказывали о работе компании. Сегодня – интервью с уже знакомым читателю ИА «Высота 102» директором по развитию компании TeleTrade в Европе Збигневом Грутковски. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Итак, о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе. – Збигнев, клиенты TeleTrade в Польше – что это за люди? ...
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|Общество
|19.02.2018 21:00
Волгоградская область проигрывает в туристической привлекательности Бурятии, но выигрывает у Карелии
Самым востребованным у туристов регионом России в 2017 году стал Краснодарский край, а Волгоградская область по популярности оказалась на 23-ей позиции среди 50 регионов РФ, попавших в рейтинг Аналитического агентства ТурСтат. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованное сегодня исследование, в тройке лидеров внутреннего туризма также находятся Московская область и республика Крым. Так, Краснодарский край в прошлом году, включая города-курорты Сочи, Анапа и Геленджик, посетили 15,8 млн туристов. Подмосковье - 14,1 млн туристов, Крым - 5,4 млн туристов. Волгоградскую область в 2017 году посетило более 950 тысяч человек. На строчку выше находится республика Бурятия, которая приняла в 2017...
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|Аналитика
|19.02.2018 20:21
Смотрите сегодня в программе: паводок в Волгоградской области будет сложным - в водохранилищах Волжско-Камского бассейна необычайно много воды. Избиратели имеют право знать правду: «забытые» депутатом гордумы сто миллионов дохода стали поводом для иска прокуратуры. Гололед в Волгограде не сдает позиции: в горжилинспекции готовы принять жалобы горожан на бездействие управляющих организаций. Новая жизнь ГДЮЦа после 13 лет простоя: дети нового поколения скоро наполнят жизнью бывший дворец пионеров. Масленица -2018: в Волгограде и Волжском весело проводили зиму. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и...
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|Астрахань
|19.02.2018 18:06
Астраханские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели супружеской пары из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, в одной из квартир на улице Зелёной в Ленинском районе, где проживали пожилые супруги, произошёл прорыв трубы. Соседи вызвали службу спасения и позвонили детям хозяев квартиры. Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был залит водой. Смерть 71-летнего мужчины и 78-летней женщины наступила в результате полученных ожогов. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников управляющей компании, обслуживающей данный дом. ...
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|Газетный киоск
|19.02.2018 17:22
ТАСС. 16.02.2018 Депутат Госдумы от "Единой России", координатор партпроекта "Народный контроль" Анна Кувычко отправила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в регионах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе единороссов. "Мною был направлен официальный запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить в регионах проверку соблюдения действующего градостроительного и земельного законодательства микрофинансовыми организациями, оказывающими услуги в нестационарных объектах, расположенных на земельных участках общего пользования", - заявила она. Поводом для этого стали многочисленные обращения граждан о нарушениях действующего законодательства со стороны микрофинансовых организаций. По ее словам, люди сообщают о том, что...
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|Экономика
|19.02.2018 16:21
Штрафы за нарушения Правил дорожного движения предлагается перечислять только в региональные дорожные фонды. Соответствующий законопроект подготовлен правительством России и передан на рассмотрение в Государственную думу. Как заявил председатель комитета волгоградского парламента по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников, - сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, - аккумулирование средств от уплаты штрафов в дорожном фонде позитивно отразится на состоянии наших дорог. А дополнительные ресурсы помогут сохранить высокие темпы модернизации транспортной инфраструктуры региона, набранные в последние три года. Так, в 2016 году консолидированные бюджеты субъектов РФ получили от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения до 60 миллиардов...
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|Аналитика
|19.02.2018 15:51
Больше всех обратившихся в службу занятости населения г. Волгограда в январе – женщины (45,1%) и молодые люди в возрасте 14-29 лет (26,9%). Как сообщили ИА «Высота 102» в городском центре занятости, среди обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 15,6% составили лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением численности или штата работников организации. Среди них также большинство женщин - 51,2%, молодежи 16-29 лет - 15 %, инвалидов - 12,4 %. В настоящее время в службе занятости населения стоят на учете 3 тыс. 770 волгоградцев, которые ищут работу. Больше всех безработных в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, меньше всех -...
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|Расследования
|19.02.2018 15:17
К различным срокам заключения приговорил Николаевский районный суд шестерых членов организованной преступной группы, похитивших нефтепродуктов почти на 5 миллионов рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Игоря и Павла Василенко, Владимира Овчарова, Константина Тельнова, Дмитрия Королевского и Юрия Лаврентьева признали виновным в том, что в период с декабря 2014 по март 2016 года крали нефтепродукты через врезку в одной из ветвей подземного нефтепровода, расположенного в Николаевске. Ёмкости, топливные шланги и мотопомпы, они закопали в грунт. Украденное по поддельным документам вывозили в Калмыкию и там продавали. Всего им удалось "добыть" более 390 кубометров нефтепродуктов....
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20 февраля 12:38
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Происшествия
20 февраля 10:38
В центре Волгограда нашли мину времен ВОВ
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