Житель Волгоградской области лишился квартиры из-за долгов

Житель Котовского района задолжал алименты, по кредиту, коммунальным платежам и физическому лицу на сумму более 1 млн рублей, однако в добровольном порядке не желал расставаться с деньгами, различными способами уклоняясь от исполнения решения суда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, в результате судебный пристав-исполнитель наложил арест на его квартиру и передал ее на торги.

Таким образом, была возмещена задолженность по алиментам в сумме 202 344 руб., оплачены коммунальные и кредитные платежи, а также исполнительский сбор в полном объеме. Незаконопослушному жителю райцентра теперь приходится жить в комнате в общежитии, зарабатывая себе на новое жилье, подчеркнули в УФССП, напомнив, что погашать свои долги нужно своевременно и добровольно.



