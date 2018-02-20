В Волгограде хотят заключить в СИЗО конвоированного из Москвы учредителя центра красоты "Бьюти тайм"









В Центральном районном суде Волгограда в эти минуты рассматривается вопрос об избрании меры пресечения Наталье Глушковой, которая является предполагаемым организатором крупного мошенничества, выявленного в косметологическом центре "Бьюти тайм". Об этом сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда. Известно, что Глушкову задержали накануне в Москве и доставили в Волгоград оперативники полиции. Следствие просит заключить Глушкову под стражу до 6 апреля. Сама Глушкова заявила на суде, что готова сотрудничать со следствием, давать всю необходимую информацию о своей деятельности. Она попросила избрать в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, на прошлой неделе полиция сообщила о задержании руководителей и сотрудников косметологического центра "Бьюти тайм" в Волгограде по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. По имеющейся информации, в "Бьюти тайм" был налажен процесс хищения денежных средств клиентов под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи. По версии следствия, людей приглашали на бесплатную диагностику, убеждали в том, что у них есть опасные заболевания, после чего предлагали схему лечения, не имеющего ничего общего с медициной, а также вводили в заблуждение относительно заключения договора и фактической стоимости услуг. В результате люди подписывались на выплаты сотен тысяч рублей. Количество пострадавших может превышать тысячу человек. Ранее в рамках расследования этого дела были задержаны пять человек - руководители и сотрудники центра. Предполагаемого организатора аферы Глушкову удалось задержать позднее в столице. Вчера ее доставили из Москвы в Волгоград. По данным следствия, именно Глушкова зарегистрировала на территории Волгограда ООО "Бьюти Тайм", ООО "Город Красоты", ООО "Гранд", которые осуществляли свою деятельность под видом высококвалифицированного медицинского центра. Она арендовала несколько офисов в Центральном районе Волгограда, закупила оборудование и препараты для проведения косметологических процедур, наняла персонал. Согласно разработанному Глушковой плану, участники организованной группы должны были под предлогом прохождения бесплатной диспансеризации, приглашать в "Город красоты" и "Бьюти тайм" потенциальных клиентов, где их осознанно вводили в заблуждение относительно имеющихся у них тяжких заболеваний.



