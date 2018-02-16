|Здравоохранение
|20.02.2018 10:38
Волгоградский перинатальный центр поблагодарили за подаренную жизнь девочкам-тройняшкам
Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского района Волгограда, выписана из волгоградского перинатального центра №2, в котором она провела более двух месяцев. Как сообщает ИА «Высота 102», встречали ее с девочками-тройняшками - Яной, Кристиной и Дариной - супруг Александр Сосновщенко, одна из старших девочек, а также бабушка и дедушка. После рождения тройни в семье Сосновщенко теперь воспитывается пятеро дочерей. Родители искренне благодарили весь медицинский персонал центра за благополучное рождение их деточек, профессионализм, доброту, отзывчивость, поддержку и внимание, которым были окружены и мама, и девочки. «Врачи, акушерки, медсестры действовали четко, оперативно, с огромным вниманием и теплотой, - говорит Елена Сосновщенко. - Хотим пожелать коллективу дальнейших успехов в работе, удачи, здоровья и счастья им и их семьям. Спасибо за подаренную нам жизнь».
Роды у Елены были преждевременные и оперативные. Вес девочек при рождении составлял 1 кг. 620 гр., 1 кг. 110 гр. и 1 кг. 400 гр. «Выписка тройняшек – это всегда большое событие для перинатального центра. В прошлом году, кроме Елены, у нас не было ни одной мамы с такой многоплодной беременностью. Домой вместе со своими девочками она выписывается спустя два месяца, после их рождения», - говорит главный врач перинатального центра Татьяна Веровская. Девчонки к выписке заметно подросли и весят уже примерно по 2кг 400 граммов.
Всего за семь лет работы Волгоградского областного перинатального центра №2 здесь родилось на свет 14 троен. С ростом популярности процедуры ЭКО количество многоплодных беременностей увеличивается. В настоящее время в перинатальном центре на ранних сроках беременности наблюдаются две будущие мамочки, ожидающие тройню. «Сама беременность тройней – это огромная сложность для мамы и для медицинского персонала. Для рождения малышей привлекается бригада из 20 человек», - рассказала Татьяна Веровская.
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Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102»,...
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|Телеком
|20.02.2018 12:47
«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы, которая готова к интеграции информационными системами банков. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Для идентификации система использует два параметра - голосовой профиль и фотоизображение. Данные пользователя будут передаваться в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов. Для решения этой задачи «Ростелеком» разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации. Запуск Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с...
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|Расследования
|20.02.2018 12:38
В Волгограде хотят заключить в СИЗО конвоированного из Москвы учредителя центра красоты "Бьюти тайм"
В Центральном районном суде Волгограда в эти минуты рассматривается вопрос об избрании меры пресечения Наталье Глушковой, которая является предполагаемым организатором крупного мошенничества, выявленного в косметологическом центре "Бьюти тайм". Об этом сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда. Известно, что Глушкову задержали накануне в Москве и доставили в Волгоград оперативники полиции. Следствие просит заключить Глушкову под стражу до 6 апреля. Сама Глушкова заявила на суде, что готова сотрудничать со следствием, давать всю необходимую информацию о своей деятельности. Она попросила избрать в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, на прошлой неделе полиция сообщила о задержании руководителей и сотрудников косметологического...
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|Общество
|20.02.2018 11:59
Индексация базовых окладов в 1,04 раза коснется около 9 тысяч сотрудников муниципальных учреждений Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе городской думы. Прибавка к зарплате ожидает тех, кто трудится в сфере молодежной политики, в дорожном и коммунальном хозяйстве, в муниципальной службе спасения, зеленхозе и др. Напомним, что информагентство ранее сообщало о внесении в гордуму проекта решения об индексации базовых окладов и базовых ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений города-героя с 1 января 2018 года. В представительном органе уточнили, что проекты решений поддержаны профильными думскими комитетами. Этот вопрос депутаты рассмотрят на своем заседании уже завтра, 21 февраля. Отметим,...
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|Общество
|20.02.2018 10:50
Житель Котовского района задолжал алименты, по кредиту, коммунальным платежам и физическому лицу на сумму более 1 млн рублей, однако в добровольном порядке не желал расставаться с деньгами, различными способами уклоняясь от исполнения решения суда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, в результате судебный пристав-исполнитель наложил арест на его квартиру и передал ее на торги. Таким образом, была возмещена задолженность по алиментам в сумме 202 344 руб., оплачены коммунальные и кредитные платежи, а также исполнительский сбор в полном объеме. Незаконопослушному жителю райцентра теперь приходится жить в комнате в общежитии, зарабатывая себе на новое жилье, подчеркнули...
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|Общество
|20.02.2018 09:42
Коммунальные службы мэрии проинспектировали 816 придомовых территорий, по итогам в 68 дворах выявлены нарушения в уборке территорий. Если недочеты не исправят в течение суток, в отношении обслуживающей организации будет составлен протокол об административном правонарушении. Всего с начала зимы в адрес недобросовестных УК и ТСЖ составлены протоколы на общую сумму свыше 400 тысяч рублей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Напомним, штраф за нарушение правил благоустройства на юридическое лицо составляет 20-30 тысяч рублей. Так, с начала зимнего периода административная комиссия рассмотрела несколько десятков протоколов, в результате чего недобросовестным управляющим организациям были вынесены наказания в виде штрафов....
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|Общество
|20.02.2018 09:05
Значительно увеличился перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, теперь в списке не 19 городов и поселков, как было ранее, а 99. В числе населенных пунктов, где высока угроза лесных пожаров, находятся Волгоград, Камышин, Михайловка, Калач-на-Дону, Иловля, Котово, Николаевск, Рудня, а также несколько десятков сел, поселков и хуторов. В их числе село Горный Балыклей, где неоднократно случались крупные ландшафтные пожары, и село Ягодное, где в августе прошлого года в результате природного пожара погибли два человека. Из 99 населенных пунктов, указанных в перечне, наибольшее число -...
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|Экономика
|20.02.2018 08:50
Компания TeleTrade известна в России вот уже несколько лет и прочно занимает ведущие места в различных рейтингах. В наших публикациях мы неоднократно рассказывали о работе компании. Сегодня – интервью с уже знакомым читателю ИА «Высота 102» директором по развитию компании TeleTrade в Европе Збигневом Грутковски. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Итак, о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе. – Збигнев, клиенты TeleTrade в Польше – что это за люди? ...
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|Общество
|19.02.2018 21:00
Волгоградская область проигрывает в туристической привлекательности Бурятии, но выигрывает у Карелии
Самым востребованным у туристов регионом России в 2017 году стал Краснодарский край, а Волгоградская область по популярности оказалась на 23-ей позиции среди 50 регионов РФ, попавших в рейтинг Аналитического агентства ТурСтат. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованное сегодня исследование, в тройке лидеров внутреннего туризма также находятся Московская область и республика Крым. Так, Краснодарский край в прошлом году, включая города-курорты Сочи, Анапа и Геленджик, посетили 15,8 млн туристов. Подмосковье - 14,1 млн туристов, Крым - 5,4 млн туристов. Волгоградскую область в 2017 году посетило более 950 тысяч человек. На строчку выше находится республика Бурятия, которая приняла в 2017...
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|Аналитика
|19.02.2018 20:21
Смотрите сегодня в программе: паводок в Волгоградской области будет сложным - в водохранилищах Волжско-Камского бассейна необычайно много воды. Избиратели имеют право знать правду: «забытые» депутатом гордумы сто миллионов дохода стали поводом для иска прокуратуры. Гололед в Волгограде не сдает позиции: в горжилинспекции готовы принять жалобы горожан на бездействие управляющих организаций. Новая жизнь ГДЮЦа после 13 лет простоя: дети нового поколения скоро наполнят жизнью бывший дворец пионеров. Масленица -2018: в Волгограде и Волжском весело проводили зиму. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и...
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|Астрахань
|19.02.2018 18:06
Астраханские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели супружеской пары из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, в одной из квартир на улице Зелёной в Ленинском районе, где проживали пожилые супруги, произошёл прорыв трубы. Соседи вызвали службу спасения и позвонили детям хозяев квартиры. Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был залит водой. Смерть 71-летнего мужчины и 78-летней женщины наступила в результате полученных ожогов. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников управляющей компании, обслуживающей данный дом. ...
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|Газетный киоск
|19.02.2018 17:22
ТАСС. 16.02.2018 Депутат Госдумы от "Единой России", координатор партпроекта "Народный контроль" Анна Кувычко отправила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в регионах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе единороссов. "Мною был направлен официальный запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить в регионах проверку соблюдения действующего градостроительного и земельного законодательства микрофинансовыми организациями, оказывающими услуги в нестационарных объектах, расположенных на земельных участках общего пользования", - заявила она. Поводом для этого стали многочисленные обращения граждан о нарушениях действующего законодательства со стороны микрофинансовых организаций. По ее словам, люди сообщают о том, что...
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|Экономика
|19.02.2018 16:21
Штрафы за нарушения Правил дорожного движения предлагается перечислять только в региональные дорожные фонды. Соответствующий законопроект подготовлен правительством России и передан на рассмотрение в Государственную думу. Как заявил председатель комитета волгоградского парламента по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников, - сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, - аккумулирование средств от уплаты штрафов в дорожном фонде позитивно отразится на состоянии наших дорог. А дополнительные ресурсы помогут сохранить высокие темпы модернизации транспортной инфраструктуры региона, набранные в последние три года. Так, в 2016 году консолидированные бюджеты субъектов РФ получили от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения до 60 миллиардов...
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|Аналитика
|19.02.2018 15:51
Больше всех обратившихся в службу занятости населения г. Волгограда в январе – женщины (45,1%) и молодые люди в возрасте 14-29 лет (26,9%). Как сообщили ИА «Высота 102» в городском центре занятости, среди обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 15,6% составили лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением численности или штата работников организации. Среди них также большинство женщин - 51,2%, молодежи 16-29 лет - 15 %, инвалидов - 12,4 %. В настоящее время в службе занятости населения стоят на учете 3 тыс. 770 волгоградцев, которые ищут работу. Больше всех безработных в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, меньше всех -...
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|Расследования
|19.02.2018 15:17
К различным срокам заключения приговорил Николаевский районный суд шестерых членов организованной преступной группы, похитивших нефтепродуктов почти на 5 миллионов рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Игоря и Павла Василенко, Владимира Овчарова, Константина Тельнова, Дмитрия Королевского и Юрия Лаврентьева признали виновным в том, что в период с декабря 2014 по март 2016 года крали нефтепродукты через врезку в одной из ветвей подземного нефтепровода, расположенного в Николаевске. Ёмкости, топливные шланги и мотопомпы, они закопали в грунт. Украденное по поддельным документам вывозили в Калмыкию и там продавали. Всего им удалось "добыть" более 390 кубометров нефтепродуктов....
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|Общество
|19.02.2018 14:53
Сегодня жители улицы Огарева в Волгограде пригласили журналистов ИА «Высоты 102» в Ворошиловский район, чтобы посмотреть, как чистятся тротуары от снега и наледи на их территории. Они заявили, что после просмотра видеосюжета на страницах информагентства «В обледеневшем Волгограде никто не может дать УК «пинка» за нечищеные дворы», они поняли, что пребывают в более комфортных условиях, так как борьба с гололедицей в их районе не останавливается ни на один день. Журналисты редакции прошлись вместе с горожанами по Ворошиловскому району. Подробности – в материале информагентства.
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Волгоградский перинатальный центр поблагодарили за подаренную жизнь девочкам-тройняшкам 5
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Волгоградский перинатальный центр поблагодарили за подаренную жизнь девочкам-тройняшкам 5
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