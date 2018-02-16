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Здравоохранение
 20.02.2018 10:38

Волгоградский перинатальный центр поблагодарили за подаренную жизнь девочкам-тройняшкам



Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского района Волгограда, выписана из волгоградского перинатального центра №2, в котором она провела более двух месяцев. Как сообщает ИА «Высота 102», встречали ее с девочками-тройняшками - Яной, Кристиной и Дариной - супруг Александр Сосновщенко, одна из старших девочек, а также бабушка и дедушка. После рождения тройни в семье Сосновщенко теперь воспитывается пятеро дочерей. Родители искренне благодарили весь медицинский персонал центра за благополучное рождение их деточек, профессионализм, доброту, отзывчивость, поддержку и внимание, которым были окружены и мама, и девочки. «Врачи, акушерки, медсестры действовали четко, оперативно, с огромным вниманием и теплотой, - говорит Елена Сосновщенко. - Хотим пожелать коллективу дальнейших успехов в работе, удачи, здоровья и счастья им и их семьям. Спасибо за подаренную нам жизнь».

Роды у Елены были преждевременные и оперативные. Вес девочек при рождении составлял 1 кг. 620 гр., 1 кг. 110 гр. и 1 кг. 400 гр. «Выписка тройняшек – это всегда большое событие для перинатального центра. В прошлом году, кроме Елены, у нас не было ни одной мамы с такой многоплодной беременностью. Домой вместе со своими девочками она выписывается спустя два месяца, после их рождения», - говорит главный врач перинатального центра Татьяна Веровская. Девчонки к выписке заметно подросли и весят уже примерно по 2кг 400 граммов.
Всего за семь лет работы Волгоградского областного перинатального центра №2 здесь родилось на свет 14 троен. С ростом популярности процедуры ЭКО количество многоплодных беременностей увеличивается. В настоящее время в перинатальном центре на ранних сроках беременности наблюдаются две будущие мамочки, ожидающие тройню. «Сама беременность тройней – это огромная сложность для мамы и для медицинского персонала. Для рождения малышей привлекается бригада из 20 человек», - рассказала Татьяна Веровская. 

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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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