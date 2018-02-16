



Значительно увеличился перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, теперь в списке не 19 городов и поселков, как было ранее, а 99. В числе населенных пунктов, где высока угроза лесных пожаров, находятся Волгоград, Камышин, Михайловка, Калач-на-Дону, Иловля, Котово, Николаевск, Рудня, а также несколько десятков сел, поселков и хуторов. В их числе село Горный Балыклей, где неоднократно случались крупные ландшафтные пожары, и село Ягодное, где в августе прошлого года в результате природного пожара погибли два человека. Из 99 населенных пунктов, указанных в перечне, наибольшее число - 39 - расположено на территории Среднеахтубинского района. Корректировка списка в преддверии пожароопасного сезона произошла в целях своевременного и полного принятия мер по профилактике и предотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с ними.

Напомним, что в августе 2017 года в Волгоградской области ландшафтные пожары охватили все районы. Из-за быстрого распространения огня были эвакуированы детские лагеря и поселки. В результате пожаров погибли два человека, а погорельцами стали почти 50 семей. Тогда со стихией боролись более 6 тысяч человек, в том числе и военные.



