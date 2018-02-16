«У ТелеТрейд в Польше самый большой опыт», – директор по развитию компании в Европе

Компания TeleTrade известна в России вот уже несколько лет и прочно занимает ведущие места в различных рейтингах. В наших публикациях мы неоднократно рассказывали о работе компании. Сегодня – интервью с уже знакомым читателю ИА «Высота 102» директором по развитию компании TeleTrade в Европе Збигневом Грутковски. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Итак, о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе.













– Збигнев, клиенты TeleTrade в Польше – что это за люди?

– Это очень разные люди. Например, преподаватели университетов, которые в свободное время занимаются трейдингом. Или молодые люди, которые хотят найти себя в мире финансов и научиться зарабатывать на рынке. Есть не мало людей, ищущих возможности большого заработка и готовых идти на риск. И в основном, это люди, у которых уже есть фундаментальные знания в области экономики и финансов.





– Какие выгоды получают клиенты TeleTrade от регулирования деятельности в ЕС?

– Среди преимуществ, которые получают клиенты TeleTrade от работы с брокером с Кипрской лицензией есть очень сильный аргумент – защита депозитов Фондом гарантирования до 20 000 EUR в случае банкротства. Во-вторых, мы обязаны досконально информировать наших клиентов о продуктах компании по стандартам передачи информации местного регулятора – Комиссии по финансовому надзору (KNF).





– Пожалуйста, расскажите об основных принципах работы TeleTrade с клиентами в Польше.

– Наша главная цель – профессиональный подбор услуги или продуктов TeleTrade, полностью соответствующих потребностям клиента. При этом мы никогда не предлагаем только лишь решение. Наши клиенты всегда получают качественный сервис и поддержку по всем вопросам, связанным с торговлей.





– У Вас есть опыт трейдера?

– Да, у меня есть торговый счёт, но я никогда не жил только за счёт трейдинга. Я занимаюсь продажами и организацией обслуживания клиентов уже больше 10 лет в разных финансовых компаниях. И главное для меня, как я уже говорил, это предлагать клиентам TeleTrade те решения, которые удовлетворят их потребности как трейдеров или инвесторов на финансовом рынке.





– Перечислите главные преимущества TeleTrade.

– Основной плюс – TeleTrade работает глобально. Как международный бренд мы присутствуем в 26 странах и у нас есть возможность обмениваться опытом с коллегами. Во-вторых, как регулируемый брокер TeleTrade, мы несем ответственность и обеспечиваем высокий уровень безопасности средств наших клиентов.

Еще не так давно в Польше работало очень много разных псевдоброкеров. Зачастую, это были незарегистрированные фирмы, которые обманным путём забирали себе личные средства клиентов. Из-за противоправных действий этих недобросовестных компаний, рынок получил много негатива.

Ну и третий плюс TeleTrade – многолетний опыт. В Польше нет брокерских компаний, которые имеют больше опыта, чем TeleTrade.





– Вы сказали, что рынок получил много негатива от действий недобросовестных компаний. Что делает TeleTrade в Польше, чтобы восстановить репутацию рынка?

– Мы обращаем особое внимание на начинающих инвесторов. Один из приоритетов работы TeleTrade – обучение и передача знаний нашим клиентам. Это правильный и самый короткий путь к тому, чтобы люди не повторяли чужих ошибок и не генерировали негатив, который отрицательно сказывается на репутации отрасли.





– Что хотят получить от TeleTrade клиенты компании в Польше?

– Немало клиентов приходят за адреналином. Есть люди, которым нравится получать яркие эмоции, наблюдая во время торговли за волатильностью на рынке. Но все-таки большинство приходят в TeleTrade за готовым финансовым решением для валютного рынка Форекс





– Пожалуйста, расскажите вкратце о себе.

Я родился в Варшаве в 1988 году. Учился в Варшавском университете наук о жизни (Warasaw University of Life Sciences) на экономическом факультете.





– Не думаете продолжить обучение?

– Да, я думаю над такой возможностью. Но пока не принял решения по какому направлению. Я интересуюсь рынком криптовалют , но, к сожалению, таких направлений в вузах пока еще нет.





– В конце 2017 года Вы впервые были в Москве. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о российской столице.

– Я поражён масштабами! В Москве просто гигантское метро, особенно если сравнивать с Варшавой. Я ожидал, что в столице России будут жить только россияне. Но выйдя на улицу чувствуешь себя как в настоящей мировой метрополии, где люди разных рас и национальностей говорят на многих языках. Это было главным сюрпризом для меня.