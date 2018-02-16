Волгоградская область проигрывает в туристической привлекательности Бурятии, но выигрывает у Карелии

Самым востребованным у туристов регионом России в 2017 году стал Краснодарский край, а Волгоградская область по популярности оказалась на 23-ей позиции среди 50 регионов РФ, попавших в рейтинг Аналитического агентства ТурСтат. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованное сегодня исследование, в тройке лидеров внутреннего туризма также находятся Московская область и республика Крым. Так, Краснодарский край в прошлом году, включая города-курорты Сочи, Анапа и Геленджик, посетили 15,8 млн туристов. Подмосковье - 14,1 млн туристов, Крым - 5,4 млн туристов. Волгоградскую область в 2017 году посетило более 950 тысяч человек. На строчку выше находится республика Бурятия, которая приняла в 2017 году более 1 миллиона туристов. Ниже в рейтинге - республика Карелия и Самарская область с показателем более 800 тысяч человек. Замыкает рейтинг республика Ингушетия: 54 тысячи, включая 7 тысяч иностранных туристов.

Всего, по данным аналитиков, по России в 2017 году путешествовали 56,5 млн туристов, что на 3% больше, чем в 2016 году. Иностранцы совершили 19 млн въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года по данным статистики въездного туризма.



