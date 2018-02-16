Депутат просит Генпрокуратуру проверить микрофинансовые организации в регионах





ТАСС. 16.02.2018

Депутат Госдумы от "Единой России", координатор партпроекта "Народный контроль" Анна Кувычко отправила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в регионах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе единороссов.

"Мною был направлен официальный запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить в регионах проверку соблюдения действующего градостроительного и земельного законодательства микрофинансовыми организациями, оказывающими услуги в нестационарных объектах, расположенных на земельных участках общего пользования", - заявила она.

Поводом для этого стали многочисленные обращения граждан о нарушениях действующего законодательства со стороны микрофинансовых организаций. По ее словам, люди сообщают о том, что в последнее время на остановках общественного транспорта, улицах, скверах и других земельных участках общего пользования появляются нестационарные объекты, в которых располагаются организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность. Депутат обращает внимание на то, что возведение подобных некапитальных объектов противоречит градостроительному и земельному законодательству.

"В свою очередь проект "Народный контроль" в срок до 1 марта 2018 года предоставит результаты общественного всероссийского мониторинга по выявлению проблематики недобросовестных микрофинансовых организаций согласно данным, предоставленным субъектами РФ, в которых деятельность таких организаций вызывает жалобы и неодобрение со стороны граждан", - заявила Кувычко.



