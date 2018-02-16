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Аналитика
 19.02.2018 20:21

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде исполнено обещание властей о реконструкции ГДЮЦа




Смотрите сегодня в программе: паводок в Волгоградской области будет сложным - в водохранилищах Волжско-Камского бассейна необычайно много воды. Избиратели имеют право знать правду: «забытые» депутатом гордумы сто миллионов дохода стали поводом для иска прокуратуры. Гололед в Волгограде не сдает позиции: в горжилинспекции готовы принять жалобы горожан на бездействие управляющих организаций. Новая жизнь ГДЮЦа после 13 лет простоя: дети нового поколения скоро наполнят жизнью бывший дворец пионеров. Масленица -2018: в Волгограде и Волжском весело проводили зиму.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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Общество 19.02.2018 21:00

Самым востребованным у туристов регионом России в 2017 году стал Краснодарский край, а Волгоградская область по популярности оказалась на 23-ей позиции среди 50 регионов РФ, попавших в рейтинг Аналитического агентства ТурСтат. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованное сегодня исследование, в тройке лидеров внутреннего туризма также находятся Московская область и республика Крым. Так, Краснодарский край в прошлом году, включая города-курорты Сочи, Анапа и Геленджик, посетили 15,8 млн туристов. Подмосковье - 14,1 млн туристов, Крым - 5,4 млн туристов. Волгоградскую область в 2017 году посетило более 950 тысяч человек. На строчку выше находится республика Бурятия, которая приняла в 2017...
Прочитана: 816 раз
Астрахань 19.02.2018 18:06

Астраханские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели супружеской пары из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, в одной из квартир на улице Зелёной в Ленинском районе, где проживали пожилые супруги, произошёл прорыв трубы. Соседи вызвали службу спасения и позвонили детям хозяев квартиры. Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был залит водой. Смерть 71-летнего мужчины и 78-летней женщины наступила в результате полученных ожогов. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников управляющей компании, обслуживающей данный дом. ...
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Газетный киоск 19.02.2018 17:22

Депутат просит Генпрокуратуру проверить микрофинансовые организации в регионах ТАСС. 16.02.2018 Депутат Госдумы от "Единой России", координатор партпроекта "Народный контроль" Анна Кувычко отправила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в регионах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе единороссов. "Мною был направлен официальный запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить в регионах проверку соблюдения действующего градостроительного и земельного законодательства микрофинансовыми организациями, оказывающими услуги в нестационарных объектах, расположенных на земельных участках общего пользования", - заявила она. Поводом для этого стали многочисленные обращения граждан о нарушениях действующего законодательства со стороны микрофинансовых организаций. По ее словам, люди сообщают о том, что...
Прочитана: 1175 раз
Экономика 19.02.2018 16:21

Штрафы за нарушения Правил дорожного движения предлагается перечислять только в региональные дорожные фонды. Соответствующий законопроект подготовлен правительством России и передан на рассмотрение в Государственную думу. Как заявил председатель комитета волгоградского парламента по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников, - сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, - аккумулирование средств от уплаты штрафов в дорожном фонде позитивно отразится на состоянии наших дорог. А дополнительные ресурсы помогут сохранить высокие темпы модернизации транспортной инфраструктуры региона, набранные в последние три года. Так, в 2016 году консолидированные бюджеты субъектов РФ получили от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения до 60 миллиардов...
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Аналитика 19.02.2018 15:51

Больше всех обратившихся в службу занятости населения г. Волгограда в январе – женщины (45,1%) и молодые люди в возрасте 14-29 лет (26,9%). Как сообщили ИА «Высота 102» в городском центре занятости, среди обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 15,6% составили лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением численности или штата работников организации. Среди них также большинство женщин - 51,2%, молодежи 16-29 лет - 15 %, инвалидов - 12,4 %.   В настоящее время в службе занятости населения стоят на учете 3 тыс. 770 волгоградцев, которые ищут работу. Больше всех безработных в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, меньше всех -...
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Расследования 19.02.2018 15:17

К различным срокам заключения приговорил Николаевский районный суд шестерых членов организованной преступной группы, похитивших нефтепродуктов почти на 5 миллионов рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина. Игоря и Павла Василенко, Владимира Овчарова, Константина Тельнова, Дмитрия Королевского и Юрия Лаврентьева признали виновным в том, что в период с декабря 2014 по март 2016 года крали нефтепродукты через врезку в одной из ветвей подземного нефтепровода, расположенного в Николаевске. Ёмкости, топливные шланги и мотопомпы, они закопали в грунт. Украденное по поддельным документам вывозили в Калмыкию и там продавали. Всего им удалось "добыть" более 390 кубометров нефтепродуктов....
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Здравоохранение 19.02.2018 15:12

Медицинский вертолет впервые в этом году доставил экстренного больного из Михайловки в волгоградскую больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, машина готова к вылетам круглосуточно, если позволяют погодные условия. В этом году на использование санавиации заключили двухгодичный контракт. В 2017-м вертолет совершил порядка 200 экстренных вылетов, в текущем году их число может быть увеличено в полтора раза. Чаще всего санитарной авиацией доставляются пациенты с диагнозом «острый коронарный синдромом», на втором месте — пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях и от ожогов, на третьем — больные с инсультами и отравлениями. Эвакуация пациентов из отдаленных районов проходит в четыре раза быстрее, чем...
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Общество 19.02.2018 14:53

Сегодня жители улицы Огарева в Волгограде пригласили журналистов ИА «Высоты 102» в Ворошиловский район, чтобы посмотреть, как чистятся тротуары от снега и наледи на их территории. Они заявили, что после просмотра видеосюжета на страницах информагентства  «В обледеневшем Волгограде никто не может дать УК «пинка» за нечищеные дворы»,  они поняли, что пребывают в более комфортных условиях, так как борьба с гололедицей в их районе не останавливается ни на один день. Журналисты редакции прошлись вместе с горожанами по Ворошиловскому району. Подробности – в материале информагентства.  
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Здравоохранение 19.02.2018 14:30

Приказ о принятии мер по обеспечению безопасности в медицинских организациях в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества издан комитетом здравоохранения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в ведомстве назначены ответственные лица, которые будут следить за обеспечением недопущения необоснованных отказов госпитализации и оказания неотложной медицинской помощи. Также ответственные чиновники должны быть в курсе всех происшествий и нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в медучреждениях. Кроме того, должна быть обеспечена готовность к выезду и работе подвижного пункта управления комитета здравоохранения Волгоградской области и оперативных групп в район возникновения чрезвычайных ситуаций. К действию в условиях нештатной ситуации ...
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Происшествия 19.02.2018 14:07

В Волгограде попался телефонный мошенник за обман жителей Ростовской области Мужчину, подозреваемого в серии телефонных мошенничеств, задержали  в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, трижды судимого 26-летнего любителя легких денег сотрудники отдела "К" регионального главка МВД задержали на съемной квартире. При обыске у него изъяли сотовые телефоны, сим-карты различных операторов связи, компьютерную технику и банковские карты Известно, что своих жертв он выбирал наугад - набирал случайный номер и, если трубку брал пожилой человек, то он представлялся его родственником и говорил о якобы возникших проблемах с законом. Потом менял голос и подтверждал "легенду" от имени сотрудников правоохранительных органов....
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Общество 19.02.2018 13:52

В «Концессиях водоснабжения» хотят сделать Волгоград городом закрытых люков «Концессии водоснабжения»  обратились с открытым письмом к жителям Волгограда, в котором заявили, что «полностью берут на себя организацию сбора и последующую обработку заявок по всем открытым в городе люкам, в том числе, определение принадлежности коммуникаций и передачу заявок владельцам коммуникаций, с контролем работ на каждой стадии». Как подчеркивается в обращении, - сообщает ИА «Высота 102»,  для этого есть обратная связь с жителями – круглосуточный контакт-центр.   В 2017 году  сюда  поступило 745 заявок.  Об открытом люке можно сообщить следующим...
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Культура 19.02.2018 13:50 (Обновлено: 19.02.2018 13:50)

Новой медной скульптуре «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала в Волгограде обещают 100 лет жизни Оценить сходство новой медной скульптуры «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала  с прежней бетонной конструкцией жители Волгограда смогут совсем скоро – уже этой весной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в настоящее время ведутся установочные работы, завершить которые планируется в конце первого или начале второго квартала текущего года. После чего пройдет торжественное открытие новой скульптурной группы. Пока же видны только  очертания новой работы мастеров - изображения лиц героев скульптуры скрывает строительная сетка. Напомним, прежнее бетонное сооружение демонтировали в декабре 2014 года с началом реконструкции вокзального комплекса. Недавно на месте...
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Происшествия 19.02.2018 13:46

Ребенок пострадал при пожаре в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, возгорание  в одной из квартир пятиэтажного дома на улице  2-я Штурманская произошло сегодня около 12:20. С огнем жильцы справились  до прибытия пожарных расчетов. При этом годовалый мальчик надышался дымом и был доставлен в БСМП № 25. Его состояние не внушает медикам опасений за жизнь ребенка. 
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Экология 19.02.2018 12:46

РусГидро предупредило о возможном сильном паводке в Волгоградской области Промедление со снижением уровней в водохранилищах Волжско-Камского каскада создаёт угрозу затопления прибрежных зон и безопасности людей, а также риски значительного экономического ущерба. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала РусГидро – Волжской ГЭС, к такому неутешительному выводу пришли в российской компании. Так, запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада сегодня значительно превышают средние значения - на 42% выше прошлогоднего и на 64% выше среднего показателя за последние 25 лет. По данным Гидрометцентра России, в феврале 2018 года  приток воды в водохранилища каскада будет больше нормы в среднем в два раза. В соответствии с последними данными  проведенной Гидрометцентром России...
Прочитана: 8307 раз
Политика 19.02.2018 12:42

Суд в Волгограде приступил к рассмотрению дела об "ошибке" в декларации депутата гордумы Иск прокурора Волгограда к городской думе об исправлении обнародованных данных о доходах депутата Александра Егунова, начали рассматривать в суде Центрального района. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, первое заседание прошло сегодня в отсутствие самого Егунова, который значится в материалах дела как заинтересованное лицо.  Напомним, публикуя данные о доходах за 2016 год,  народный избранник "забыл" указать в декларации почти 100 миллионов рублей. В размещенных в интернете материалах указано, что Александр Егунов  заработал за год чуть более...
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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