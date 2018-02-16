В Волгоградской области осуждены члены "нефтяной" ОПГ

К различным срокам заключения приговорил Николаевский районный суд шестерых членов организованной преступной группы, похитивших нефтепродуктов почти на 5 миллионов рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Игоря и Павла Василенко, Владимира Овчарова, Константина Тельнова, Дмитрия Королевского и Юрия Лаврентьева признали виновным в том, что в период с декабря 2014 по март 2016 года крали нефтепродукты через врезку в одной из ветвей подземного нефтепровода, расположенного в Николаевске. Ёмкости, топливные шланги и мотопомпы, они закопали в грунт. Украденное по поддельным документам вывозили в Калмыкию и там продавали. Всего им удалось "добыть" более 390 кубометров нефтепродуктов. Но вскоре их задержали стражи порядка. Уголовное дело расследовали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Владимир Овчаров и Игорь Василенко приговорены к 5 годам и 5 месяцам колонии особого и общего режима соответственно. Дмитрий Королевский получил 5 лет колонии общего режима. Остальных членов преступной группы приговорили к различным срокам отбывания наказания условно.







