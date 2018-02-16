Медицинский вертолет впервые в этом году доставил экстренного больного из Михайловки в волгоградскую больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, машина готова к вылетам круглосуточно, если позволяют погодные условия. В этом году на использование санавиации заключили двухгодичный контракт. В 2017-м вертолет совершил порядка 200 экстренных вылетов, в текущем году их число может быть увеличено в полтора раза. Чаще всего санитарной авиацией доставляются пациенты с диагнозом «острый коронарный синдромом», на втором месте — пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях и от ожогов, на третьем — больные с инсультами и отравлениями.

Эвакуация пациентов из отдаленных районов проходит в четыре раза быстрее, чем на автомобилях скорой помощи. К примеру, время перелета из Урюпинска в Волгоград составляет полтора часа, а переезд на санитарном транспорте занимает порядка пяти часов. Напомним, воздушная «скорая» приземляется на двух площадках: на территории больницы № 25 и у кардиологического центра. В муниципальных районах для посадки вертолета оборудовано 33 территории.



