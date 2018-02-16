Волгоградские медики готовы действовать в условиях ЧС во время празднования 23 февраля

Приказ о принятии мер по обеспечению безопасности в медицинских организациях в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества издан комитетом здравоохранения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в ведомстве назначены ответственные лица, которые будут следить за обеспечением недопущения необоснованных отказов госпитализации и оказания неотложной медицинской помощи. Также ответственные чиновники должны быть в курсе всех происшествий и нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в медучреждениях. Кроме того, должна быть обеспечена готовность к выезду и работе подвижного пункта управления комитета здравоохранения Волгоградской области и оперативных групп в район возникновения чрезвычайных ситуаций. К действию в условиях нештатной ситуации и оказанию помощи пострадавшим должны быть также готовы бригады специализированной медицинской помощи. На всякие подобные случаи предусмотрена также выдача резерва материальных ресурсов медицинского назначения для ликвидации медико-санитарных последствий нештатных и чрезвычайных ситуаций.



