









Мужчину, подозреваемого в серии телефонных мошенничеств, задержали в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, трижды судимого 26-летнего любителя легких денег сотрудники отдела "К" регионального главка МВД задержали на съемной квартире. При обыске у него изъяли сотовые телефоны, сим-карты различных операторов связи, компьютерную технику и банковские карты

Известно, что своих жертв он выбирал наугад - набирал случайный номер и, если трубку брал пожилой человек, то он представлялся его родственником и говорил о якобы возникших проблемах с законом. Потом менял голос и подтверждал "легенду" от имени сотрудников правоохранительных органов. А затем предлагал "решить" вопрос за вознаграждение, сумма которого обычно стартовала от 20 тысяч рублей. По полученным информагентством сведениям, от действий злоумышленника пострадали как минимум пятеро жителей Ростовской области. Но правоохранители полагают, что количество потерпевших может возрасти до нескольких десятков.

Сейчас телефонный ловкач помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".



