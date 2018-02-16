|Происшествия
|19.02.2018 14:07
В Волгограде попался телефонный мошенник за обман жителей Ростовской области
Мужчину, подозреваемого в серии телефонных мошенничеств, задержали в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, трижды судимого 26-летнего любителя легких денег сотрудники отдела "К" регионального главка МВД задержали на съемной квартире. При обыске у него изъяли сотовые телефоны, сим-карты различных операторов связи, компьютерную технику и банковские карты
Известно, что своих жертв он выбирал наугад - набирал случайный номер и, если трубку брал пожилой человек, то он представлялся его родственником и говорил о якобы возникших проблемах с законом. Потом менял голос и подтверждал "легенду" от имени сотрудников правоохранительных органов. А затем предлагал "решить" вопрос за вознаграждение, сумма которого обычно стартовала от 20 тысяч рублей. По полученным информагентством сведениям, от действий злоумышленника пострадали как минимум пятеро жителей Ростовской области. Но правоохранители полагают, что количество потерпевших может возрасти до нескольких десятков.
Сейчас телефонный ловкач помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102»,...
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|Астрахань
|19.02.2018 18:06
Астраханские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели супружеской пары из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, в одной из квартир на улице Зелёной в Ленинском районе, где проживали пожилые супруги, произошёл прорыв трубы. Соседи вызвали службу спасения и позвонили детям хозяев квартиры. Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был залит водой. Смерть 71-летнего мужчины и 78-летней женщины наступила в результате полученных ожогов. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников управляющей компании, обслуживающей данный дом. ...
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|Газетный киоск
|19.02.2018 17:22
ТАСС. 16.02.2018 Депутат Госдумы от "Единой России", координатор партпроекта "Народный контроль" Анна Кувычко отправила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в регионах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе единороссов. "Мною был направлен официальный запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить в регионах проверку соблюдения действующего градостроительного и земельного законодательства микрофинансовыми организациями, оказывающими услуги в нестационарных объектах, расположенных на земельных участках общего пользования", - заявила она. Поводом для этого стали многочисленные обращения граждан о нарушениях действующего законодательства со стороны микрофинансовых организаций. По ее словам, люди сообщают о том, что...
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|Экономика
|19.02.2018 16:21
Штрафы за нарушения Правил дорожного движения предлагается перечислять только в региональные дорожные фонды. Соответствующий законопроект подготовлен правительством России и передан на рассмотрение в Государственную думу. Как заявил председатель комитета волгоградского парламента по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников, - сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, - аккумулирование средств от уплаты штрафов в дорожном фонде позитивно отразится на состоянии наших дорог. А дополнительные ресурсы помогут сохранить высокие темпы модернизации транспортной инфраструктуры региона, набранные в последние три года. Так, в 2016 году консолидированные бюджеты субъектов РФ получили от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения до 60 миллиардов...
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|Аналитика
|19.02.2018 15:51
Больше всех обратившихся в службу занятости населения г. Волгограда в январе – женщины (45,1%) и молодые люди в возрасте 14-29 лет (26,9%). Как сообщили ИА «Высота 102» в городском центре занятости, среди обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 15,6% составили лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением численности или штата работников организации. Среди них также большинство женщин - 51,2%, молодежи 16-29 лет - 15 %, инвалидов - 12,4 %. В настоящее время в службе занятости населения стоят на учете 3 тыс. 770 волгоградцев, которые ищут работу. Больше всех безработных в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, меньше всех -...
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|Расследования
|19.02.2018 15:17
К различным срокам заключения приговорил Николаевский районный суд шестерых членов организованной преступной группы, похитивших нефтепродуктов почти на 5 миллионов рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Игоря и Павла Василенко, Владимира Овчарова, Константина Тельнова, Дмитрия Королевского и Юрия Лаврентьева признали виновным в том, что в период с декабря 2014 по март 2016 года крали нефтепродукты через врезку в одной из ветвей подземного нефтепровода, расположенного в Николаевске. Ёмкости, топливные шланги и мотопомпы, они закопали в грунт. Украденное по поддельным документам вывозили в Калмыкию и там продавали. Всего им удалось "добыть" более 390 кубометров нефтепродуктов....
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|Здравоохранение
|19.02.2018 15:12
Медицинский вертолет впервые в этом году доставил экстренного больного из Михайловки в волгоградскую больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, машина готова к вылетам круглосуточно, если позволяют погодные условия. В этом году на использование санавиации заключили двухгодичный контракт. В 2017-м вертолет совершил порядка 200 экстренных вылетов, в текущем году их число может быть увеличено в полтора раза. Чаще всего санитарной авиацией доставляются пациенты с диагнозом «острый коронарный синдромом», на втором месте — пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях и от ожогов, на третьем — больные с инсультами и отравлениями. Эвакуация пациентов из отдаленных районов проходит в четыре раза быстрее, чем...
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|Общество
|19.02.2018 14:53
Сегодня жители улицы Огарева в Волгограде пригласили журналистов ИА «Высоты 102» в Ворошиловский район, чтобы посмотреть, как чистятся тротуары от снега и наледи на их территории. Они заявили, что после просмотра видеосюжета на страницах информагентства «В обледеневшем Волгограде никто не может дать УК «пинка» за нечищеные дворы», они поняли, что пребывают в более комфортных условиях, так как борьба с гололедицей в их районе не останавливается ни на один день. Журналисты редакции прошлись вместе с горожанами по Ворошиловскому району. Подробности – в материале информагентства.
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|Здравоохранение
|19.02.2018 14:30
Приказ о принятии мер по обеспечению безопасности в медицинских организациях в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества издан комитетом здравоохранения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в ведомстве назначены ответственные лица, которые будут следить за обеспечением недопущения необоснованных отказов госпитализации и оказания неотложной медицинской помощи. Также ответственные чиновники должны быть в курсе всех происшествий и нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в медучреждениях. Кроме того, должна быть обеспечена готовность к выезду и работе подвижного пункта управления комитета здравоохранения Волгоградской области и оперативных групп в район возникновения чрезвычайных ситуаций. К действию в условиях нештатной ситуации ...
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|Общество
|19.02.2018 13:52
«Концессии водоснабжения» обратились с открытым письмом к жителям Волгограда, в котором заявили, что «полностью берут на себя организацию сбора и последующую обработку заявок по всем открытым в городе люкам, в том числе, определение принадлежности коммуникаций и передачу заявок владельцам коммуникаций, с контролем работ на каждой стадии». Как подчеркивается в обращении, - сообщает ИА «Высота 102», для этого есть обратная связь с жителями – круглосуточный контакт-центр. В 2017 году сюда поступило 745 заявок. Об открытом люке можно сообщить следующим...
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|Культура
|19.02.2018 13:50 (Обновлено: 19.02.2018 13:50)
Оценить сходство новой медной скульптуры «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала с прежней бетонной конструкцией жители Волгограда смогут совсем скоро – уже этой весной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в настоящее время ведутся установочные работы, завершить которые планируется в конце первого или начале второго квартала текущего года. После чего пройдет торжественное открытие новой скульптурной группы. Пока же видны только очертания новой работы мастеров - изображения лиц героев скульптуры скрывает строительная сетка. Напомним, прежнее бетонное сооружение демонтировали в декабре 2014 года с началом реконструкции вокзального комплекса. Недавно на месте...
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|Происшествия
|19.02.2018 13:46
Ребенок пострадал при пожаре в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, возгорание в одной из квартир пятиэтажного дома на улице 2-я Штурманская произошло сегодня около 12:20. С огнем жильцы справились до прибытия пожарных расчетов. При этом годовалый мальчик надышался дымом и был доставлен в БСМП № 25. Его состояние не внушает медикам опасений за жизнь ребенка.
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|Экология
|19.02.2018 12:46
Промедление со снижением уровней в водохранилищах Волжско-Камского каскада создаёт угрозу затопления прибрежных зон и безопасности людей, а также риски значительного экономического ущерба. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала РусГидро – Волжской ГЭС, к такому неутешительному выводу пришли в российской компании. Так, запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада сегодня значительно превышают средние значения - на 42% выше прошлогоднего и на 64% выше среднего показателя за последние 25 лет. По данным Гидрометцентра России, в феврале 2018 года приток воды в водохранилища каскада будет больше нормы в среднем в два раза. В соответствии с последними данными проведенной Гидрометцентром России...
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|Политика
|19.02.2018 12:42
Иск прокурора Волгограда к городской думе об исправлении обнародованных данных о доходах депутата Александра Егунова, начали рассматривать в суде Центрального района. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, первое заседание прошло сегодня в отсутствие самого Егунова, который значится в материалах дела как заинтересованное лицо. Напомним, публикуя данные о доходах за 2016 год, народный избранник "забыл" указать в декларации почти 100 миллионов рублей. В размещенных в интернете материалах указано, что Александр Егунов заработал за год чуть более...
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|Экономика
|19.02.2018 12:00
В 2017 году Компания «Сады Придонья» реализовала порядка 650 млн. единиц продукции, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Объемы продаж в натуральном выражении показали положительную динамику: в категории «Сок» рост составил + 6,2 %, в категории «Детское питание» + 2 %. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Для Садов Придонья 2017 год был достаточно продуктивным: компания в свой 20-летний юбилей увеличила производственные активы, реализовав крупный проект – строительную реконструкцию и техническую модернизацию завода по переработке фруктов и овощей и производству пюре, увеличив перерабатывающие мощности в два раза. В декабре 2017 года Сады...
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|Общество
|19.02.2018 11:09
Более 165 миллионов рублей потратят из бюджета Волгоградской области на приобретение 13 автобусов в лизинг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, соответствующий заказ поступил от комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Закупаемые транспортные средства, платежи по которым будут осуществляться в течение трех лет, «приедут» на базу ГУП "Волгоградавтотранс". Они предназначены для работы в городских условиях. Кроме того, автобусы должны соответствовать и другим предъявляемым характеристикам, в том числе работать на газомоторном топливе, иметь оборудование для перевозки инвалидов и т.д.
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19 февраля 14:07
В Волгограде попался телефонный мошенник за обман жителей Ростовской области 8
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19 февраля 11:09
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19 февраля 10:26
Происшествия
19 февраля 14:07
В Волгограде попался телефонный мошенник за обман жителей Ростовской области 8
19 февраля 13:46
18 февраля 10:01
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