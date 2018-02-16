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Культура
 19.02.2018 13:50(Обновлено: 19.02.2018 13:50)

Новой медной скульптуре «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала в Волгограде обещают 100 лет жизни

Скульптура «Апофеоз труда» за 60 своей жизни ни разу не удостоилась реконструкции
19февраля13:50
Скульптура «Апофеоз труда» за 60 своей жизни ни разу не удостоилась реконструкции

Оценить сходство новой медной скульптуры «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала  с прежней бетонной конструкцией жители Волгограда смогут совсем скоро – уже этой весной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в настоящее время ведутся установочные работы, завершить которые планируется в конце первого или начале второго квартала текущего года. После чего пройдет торжественное открытие новой скульптурной группы. Пока же видны только  очертания новой работы мастеров - изображения лиц героев скульптуры скрывает строительная сетка.



Напомним, прежнее бетонное сооружение демонтировали в декабре 2014 года с началом реконструкции вокзального комплекса. Недавно на месте прежней скульптуры появилась новая – копия прежней, но исполненная в металле, что вызвало недоумение у ряда общественников. Некоторые активисты, в частности, представляющие  региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников,  раскритиковали «новодел».



Свет на таинственную историю с заменой скульптуры на новую может пролить проектная документация на реконструкцию вокзала. Председатель комитета Волгоградской облдумы по культуре Александр Осипов поделился с информагентством копиями документов, которые, по его убеждению, расставляют все точки над «i»  в этой псевдоскандальной ситуации. По его мнению, процесс сохранения памятников культурного наследия зачастую невозможен без обновления, к которому нужно относиться с пониманием. Парламентарий, глядя на бурные  эмоции общественников, вспомнил негативные отклики при воссоздании в Москве храма Христа Спасителя.



Скульптурная группа, установленная в арочном проеме над входом в центральный вестибюль вокзала в 1954 году, была выполнена из железобетона и лепнины. В центре композиции - Родина-мать в окружении детей и рабочих держит в воздетых руках лавровый венок. 
Скульптурные "тела"  пронизывал металлокаркас  на метр глубиной в несущую балку здания. За 60 лет доброй службы городу-герою монумент весом 8 тонн ни разу не реконструировали. 



Поэтому результаты проведенного специалистами осенью 2014 года обследования оказались неутешительными – скульптуру признали аварийной и 23 июня 2014 года подписали соответствующий акт. Снега и дожди, солнечная радиация, перепады температур, вибрация сделали свое гиблое дело – монумент изрезали глубокие трещины шириной до 0,5 см, бетонная смесь стала рыхлой, металлические стержни каркаса одолела коррозия –  целостность основы скульптуры нарушилась. Состояние скульптурной группы значительно ухудшилось после теракта, прогремевшего в здании жд-вокзала 29 декабря 2013 года.   



Поскольку фигура Родины-матери слегка свешивается над стеной, то эксперты всерьез обеспокоились угрозой опрокидывания и обрушения конструкции или ее частей.
По итогам проведенного технического обследования эксперты пришли к выводу, что для восстановления «Апофеоза труда» необходимо изготовление нового каркаса.  

Коррозия внутреннего несущего каркаса
19февраля13:50
Коррозия внутреннего несущего каркаса


«Потребуется 100%-ая замена железобетонной скульптуры, что неизбежно окажет влияние на историческую достоверность исполнения», - заявили специалисты. Поскольку сами фигуры  и стена вокзала представляют собой единую монолитную конструкцию, то монтаж восстановленной скульптуры потребует  разбор центральной части фасада. «Это фактически невозможно выполнить, так как это приведет к аварийной ситуации – разрушению несущих конструкций здания. Между тем, фасад вокзала, как уточняется в акте технического обследования, является объектом культурного наследия и его изменение, а также разрушение невозможно. «Необходимо заменить конструкцию фигур на облегченную и более технологичную. Эта мера должна обеспечить надежное закрепление восстановленной скульптурной группы на высоте и сохранить фасад», - предложили компромиссный вариант эксперты.

ЖД-вокзал «Волгоград-1» в 50-ые годы прошлого века.
19февраля13:50
ЖД-вокзал «Волгоград-1» в 50-ые годы прошлого века.


Почему новую скульптуру решено было отлить именно в меди? В проектной документации на реконструкцию вокзального комплекса отмечается, что данная технология позволит «точно воссоздать исторический вид скульптуры», так как в качестве формы используется оригинал, и максимально бережно отнестись к зданию вокзала. Срок службы медного произведения искусства – более 100 лет. 

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