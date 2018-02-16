В «Концессиях водоснабжения» хотят сделать Волгоград городом закрытых люков

«Концессии водоснабжения» обратились с открытым письмом к жителям Волгограда, в котором заявили, что «полностью берут на себя организацию сбора и последующую обработку заявок по всем открытым в городе люкам, в том числе, определение принадлежности коммуникаций и передачу заявок владельцам коммуникаций, с контролем работ на каждой стадии». Как подчеркивается в обращении, - сообщает ИА «Высота 102», для этого есть обратная связь с жителями – круглосуточный контакт-центр. В 2017 году сюда поступило 745 заявок.

Об открытом люке можно сообщить следующим образом.

Специально для приема заявок по открытым люкам в круглосуточном Контакт-центре создана отдельная линия 606-600 (добавочный 3).

Основной телефон Контакт-центра 99-67-96 также работает на прием заявок.

Заявки с фотографиями принимаются также в социальных сетях и мессенджерах в группах «Закроем люки, Волгоград!»: Телеграм-чат, Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм.

Кроме того, волгоградцев приглашают поучаствовать в интернет-флешмобе «ЗАКРОЙ ЛЮК – СПАСИ РЕБЕНКА!», а затем выложить фотографию с плакатом акции в любой соцсети. Хештег акции - #Закроем_люки_Волгоград.

По словам представителей компании, «Волгоград – наш общий дом, и все мы хотим, чтобы жить в нем было удобно и безопасно».

Справка: На балансе концессий - 56 157 люков: 7 929 - у «Концессий теплоснабжения», 15 971 (водопроводных) и 32 257 (канализационных) – у «Концессий водоснабжения». Примерно столько же люков в городе относятся к другим коммунальным структурам. В 2017 году на закупку крышек люков концессии потратили порядка 4 млн руб.







