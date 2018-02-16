Жители «ледяного» Волгограда поставили улицы и тротуары Ворошиловского района в пример

Медицинский вертолет впервые в этом году доставил экстренного больного из Михайловки в волгоградскую больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, машина готова к вылетам круглосуточно, если позволяют погодные условия. В этом году на использование санавиации заключили двухгодичный контракт. В 2017-м вертолет совершил порядка 200 экстренных вылетов, в текущем году их число может быть увеличено в полтора раза. Чаще всего санитарной авиацией доставляются пациенты с диагнозом «острый коронарный синдромом», на втором месте — пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях и от ожогов, на третьем — больные с инсультами и отравлениями. Эвакуация пациентов из отдаленных районов проходит в четыре раза быстрее, чем...

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