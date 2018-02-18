







В 2017 году Компания «Сады Придонья» реализовала порядка 650 млн. единиц продукции, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Объемы продаж в натуральном выражении показали положительную динамику: в категории «Сок» рост составил + 6,2 %, в категории «Детское питание» + 2 %. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Для Садов Придонья 2017 год был достаточно продуктивным: компания в свой 20-летний юбилей увеличила производственные активы, реализовав крупный проект – строительную реконструкцию и техническую модернизацию завода по переработке фруктов и овощей и производству пюре, увеличив перерабатывающие мощности в два раза.

В декабре 2017 года Сады Придонья вышли в новую категорию продуктов альтернативных молочным, выпустив линейку уникальных продуктов на овсяной основе под брендом Nemoloko.

В конце 2017 года на индустриальном производстве был начат и будет реализован к июню 2018 года еще один крупный проект реконструкции и модернизации цеха по переработке фруктов на соки прямого отжима на линиях Bucher Unipektin. Это позволит компании перерабатывать еще большее количество яблочного сырья и даст возможность одновременно производить яблочный и вишневый соки прямого отжима.

Компания и далее продолжает следовать неизменной стратегии – развития сельскохозяйственного производства, увеличения доли собственного сырья и выпуска продукции высокого качества исключительно для здорового питания.



