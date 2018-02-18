Волгоградский ГДЮЦ распахнет двери в Международный женский день









Воссозданный ГДЮЦ будет передан детям к 8 марта. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров, посетивший объект. По информации администрации региона, в настоящее время 110 педагогов ГДЮЦа и 4,8 тысячи детей продолжают занятия в бывшем кинотеатре "Победа", а также на базе 32 школ города. Уже в марте 2018 года для них распахнет двери воссозданный детско-юношеский центр. После этого начнется реконструкция здания кинотеатра "Победа".

Напомним, тринадцать лет назад здание детско-юношеского центра было признано аварийным, заниматься в нем стало невозможно. До 2014 года оно было заброшенным и несколько раз горело. Часть территории рядом со зданием была отдана под автомобильную стоянку. Работу по возрождению городского детско-юношеского центра взял под личный контроль губернатор. Восстановительные работы продолжались больше трех лет. На сегодняшний день полностью заменены все жизненно важные системы здания, включая инженерные коммуникации, пожарную систему безопасности, укреплены конструктивные элементы постройки и при этом сохранен неповторимый облик строения — воссоздан фонтан "Костер", приведена в порядок площадь парадов. ГДЮЦ Волгограда станет лучшим в стране зданием из числа подобных, построенных по проекту заслуженного архитектора СССР Ефима Левитана.



