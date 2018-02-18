Волгоградскому осетровому заводу запретили сливать стоки в Волгу

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура добилась снижения сброса сточных вод в Волгу Волгоградским осетровым заводом с 2,78 до 0,47 млн. куб.м. в 2017 году. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. прокурора Руслан Гасанов. Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды в деятельности структурного подразделения Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Волгоградского осетрового завода были выявлены в прошлом году в ходе проверки. Тогда было установлено, что предприятием осуществляется сброс загрязненных сточных вод в Волгу через 5 водовыпусков: по двум водовыпускам в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, а по трем - с превышением содержания взвешенных веществ и сульфат аниона допустимых значений, установленных решениями. Вышеуказанные факты послужили основанием для направления представления, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В целях устранения выявленных нарушений Волгоградским осетровым заводом были получены необходимые разрешительные документы, разработан и утвержден порядок проведения гидромелиоративных работ с учетом тщательного уплотнения ложа прудов с целью сокращения содержания взвесей при проведении выпуска молоди, разработаны и утверждены нормативные документы по внесению минеральных удобрений. В результате предприятие снизило объем сброса сточных вод в реку на 2 млн. куб.м.







