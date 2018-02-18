|Экология
|19.02.2018 10:26
Волгоградскому осетровому заводу запретили сливать стоки в Волгу
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура добилась снижения сброса сточных вод в Волгу Волгоградским осетровым заводом с 2,78 до 0,47 млн. куб.м. в 2017 году. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. прокурора Руслан Гасанов. Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды в деятельности структурного подразделения Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Волгоградского осетрового завода были выявлены в прошлом году в ходе проверки. Тогда было установлено, что предприятием осуществляется сброс загрязненных сточных вод в Волгу через 5 водовыпусков: по двум водовыпускам в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, а по трем - с превышением содержания взвешенных веществ и сульфат аниона допустимых значений, установленных решениями. Вышеуказанные факты послужили основанием для направления представления, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В целях устранения выявленных нарушений Волгоградским осетровым заводом были получены необходимые разрешительные документы, разработан и утвержден порядок проведения гидромелиоративных работ с учетом тщательного уплотнения ложа прудов с целью сокращения содержания взвесей при проведении выпуска молоди, разработаны и утверждены нормативные документы по внесению минеральных удобрений. В результате предприятие снизило объем сброса сточных вод в реку на 2 млн. куб.м.
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Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102»,...
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|Экология
|19.02.2018 12:46
Промедление со снижением уровней в водохранилищах Волжско-Камского каскада создаёт угрозу затопления прибрежных зон и безопасности людей, а также риски значительного экономического ущерба. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала РусГидро – Волжской ГЭС, к такому неутешительному выводу пришли в российской компании. Так, запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада сегодня значительно превышают средние значения - на 42% выше прошлогоднего и на 64% выше среднего показателя за последние 25 лет. По данным Гидрометцентра России, в феврале 2018 года приток воды в водохранилища каскада будет больше нормы в среднем в два раза. В соответствии с последними данными проведенной Гидрометцентром России...
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|Политика
|19.02.2018 12:42
Иск прокурора Волгограда к городской думе об исправлении обнародованных данных о доходах депутата Александра Егунова, начали рассматривать в суде Центрального района. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, первое заседание прошло сегодня в отсутствие самого Егунова, который значится в материалах дела как заинтересованное лицо. Напомним, публикуя данные о доходах за 2016 год, народный избранник "забыл" указать в декларации почти 100 миллионов рублей. В размещенных в интернете материалах указано, что Александр Егунов заработал за год чуть более 11 миллионов...
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|Экономика
|19.02.2018 12:00
В 2017 году Компания «Сады Придонья» реализовала порядка 650 млн. единиц продукции, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Объемы продаж в натуральном выражении показали положительную динамику: в категории «Сок» рост составил + 6,2 %, в категории «Детское питание» + 2 %. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Для Садов Придонья 2017 год был достаточно продуктивным: компания в свой 20-летний юбилей увеличила производственные активы, реализовав крупный проект – строительную реконструкцию и техническую модернизацию завода по переработке фруктов и овощей и производству пюре, увеличив перерабатывающие мощности в два раза. В декабре 2017 года Сады...
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|Общество
|19.02.2018 11:09
Более 165 миллионов рублей потратят из бюджета Волгоградской области на приобретение 13 автобусов в лизинг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, соответствующий заказ поступил от комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Закупаемые транспортные средства, платежи по которым будут осуществляться в течение трех лет, «приедут» на базу ГУП "Волгоградавтотранс". Они предназначены для работы в городских условиях. Кроме того, автобусы должны соответствовать и другим предъявляемым характеристикам, в том числе работать на газомоторном топливе, иметь оборудование для перевозки инвалидов и т.д.
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|Общество
|19.02.2018 10:48 (Обновлено: 19.02.2018 10:51)
Воссозданный ГДЮЦ будет передан детям к 8 марта. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров, посетивший объект. По информации администрации региона, в настоящее время 110 педагогов ГДЮЦа и 4,8 тысячи детей продолжают занятия в бывшем кинотеатре "Победа", а также на базе 32 школ города. Уже в марте 2018 года для них распахнет двери воссозданный детско-юношеский центр. После этого начнется реконструкция здания кинотеатра "Победа". Напомним, тринадцать лет назад здание детско-юношеского центра было признано аварийным, заниматься в нем стало невозможно. До 2014 года оно было заброшенным и несколько раз горело. Часть территории рядом со зданием была отдана...
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|Общество
|19.02.2018 09:49 (Обновлено: 19.02.2018 09:53)
В связи с участившимися случаями анонимных обращений граждан с требованиями провести внеплановые проверки в отношении «всех хозяйствующих субъектов» региональный Роспотребнадзор опубликовал пояснение, сообщает ИА «Высота 102». Гражданам разъяснили, что обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. Кроме того, обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
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|Общество
|19.02.2018 09:26
В Волгограде суд признал законным отказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в выдаче общественной организации «Волгоградское областное общество охотников и рыболовов» бланков разрешений на добычу кабана и пушных животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, обществу не выдано 44 бланка разрешений на добычу кабана и 11,5 тысячи бланков на добычу пушных зверей из-за отсутствия охотхозяйственных соглашений с комитетом по 26 охотугодьям. Согласно материалам дела, до 27 августа 2017 года «Волгоградское областное общество охотников и рыболовов» осуществляло пользование 40 охотничьими хозяйствами на основании долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира и договоров о предоставлении...
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|Происшествия
|19.02.2018 08:03 (Обновлено: 19.02.2018 09:55)
Трагедия произошла накануне вечером в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, приехавшая по вызову в один из домов в военном городке в Кировском районе города бригада скорой помощи констатировала смерть 17-летней девочки. Предположительная причина – отравление угарным газом. По данному факту следственные органы начали проверку. В СУ СКР по региону сообщили, что с данного адреса в больницу госпитализирован приятель погибшей девушки. По предварительным данным, отравление молодых людей произошло из-за неправильной эксплуатации газовой водонагревательной колонки. Установлено, что вентиляционная система в квартире оборудована принудительной электрической вытяжкой, что и могло привести к попаданию продуктов горения и их...
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|Происшествия
|18.02.2018 22:17
Три человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Михайловке Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По полученным сведениям, столкновение двух легковых автомобилей произошло около 17:40. Различные травмы получили две девочки 8 и 13 лет и 31-летняя женщина. Все они доставлены в Михайловскую ЦРБ. Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.
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|Происшествия
|18.02.2018 17:36
Полиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли минувшей ночью дорогой внедорожник в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, изъята запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как несколько человек подожгли “Toyota Land Cruiser”. По поступившим информагентству из достоверных источников данным машина принадлежит Артему Татосяну, руководителю ООО “Бон Аппетит”. В полиции сообщили, что по факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело.
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|Аналитика
|18.02.2018 17:20
Почему улицы, дворы и тротуары Волгограда представляет собой сегодня экстремальный для жизни тотальный каток и ледяное месиво из ям, ухабов и наледи? Почему лед не посыпают песком, если накануне зимы чиновники отчитываются о тоннах заготовленной смеси? Почему горожане ежедневно рискуют своим здоровьем, опасаясь покалечиться и кто несет ответственность за реально опасную для жизни волгоградцев и гостей города гололедицу? Несмотря на то, что сегодня в Волгограде выпал снег, ситуацию это не спасло. Наоборот, легкий снежок лишь присыпал лед, увеличив опасность поскользнуться. Об этом – в итоговой информационной программе «Взгляд с Высоты».
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|Общество
|18.02.2018 16:16
Пиротехническое шоу стало кульминацией проводов зимы у стен музея “Россия: моя история”. Как сообщает корреспондент ИА Высота 102, перед волгоградцами со своим номером выступили фаерщики из творческой студии “Атом-шоу”. Их выступление заменило традиционное сожжение чучела Масленицы. Во время представления снопы искр от бенгальских свечей перемежались миниатюрными фейерверками. Творческое трио приковало к себе внимание всех собравшихся.
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|Общество
|18.02.2018 14:27 (Обновлено: 19.02.2018 11:25)
Праздничные гуляния в завершающий день Масленицы прошли в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, главное действо развернулось у музея “Россия: моя история”. Проводить зиму и встретить весну сюда пришли несколько тысяч человек. Дегустация блинов и чая, конкурсы и традиционное сожжение масленичного чучела, вот лишь малая часть праздничной программы, которая ожидала сегодня волгоградцев. Так, для конкурса чучел Масленицы подготовили 40 участниц. Праздничный настрой создавали также и актеры, переодетые различными фантастическими существами. Немалый восторг у ребятишек вызвал Медведь - талисман компании ЛУКОЙЛ, которая уже не первый год выступает спонсором праздника. Волгоградцы соревновались между собой в...
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|Расследования
|18.02.2018 14:21
Ворошиловский районный суд Волгограда постановил арестовать на двое суток местного жителя за кражу из супермаркета средства личной гигиены. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление суда, мужчину признали виновным в мелком хищении. Установлено, что он пытался вынести из магазина одну бутылку широко рекламируемого мужского геля для душа объемом 250 мм, но был задержан сотрудниками охраны. Стоимость похищенного товара составила чуть более 138 рублей. Волгоградец не отрицал факт совершения правонарушения. С учетом раскаяния и имущественного положения мужчины суд назначил ему не штраф, а административный арест.
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|Общество
|18.02.2018 13:37 (Обновлено: 18.02.2018 13:37)
Реконструкция железнодорожного вокзала «Волгоград-1» полностью завершится только в 2019 году. Об этом депутатам облдумы заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев, сообщает ИА «Высота 102». К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Волгограде в конце июня, будут выполнены основные мероприятия, связанные с реставрацией здания вокзала и вопросами безопасности. Строителям предстоит освоить в этом году 1,4 млрд рублей. Напомним, в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности пассажиров зона досмотра выносится на территорию привокзальной площади. .Для этих целей уже возведены два павильона. Обновление прилегающей к зданию вокзала территории планируется завершить к маю текущего года. В...
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19 февраля 12:42
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Волгоградскому осетровому заводу запретили сливать стоки в Волгу 10
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