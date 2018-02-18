Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

Нередко обратившиеся за кредитом граждане получают отказ. Вот и сейчас, после запроса на кредит вдруг возникла томительная пауза. Обычно кредиторы не комментируют своё отрицательное решение, но мы уже знаем, что, вероятнее всего, им не нравится наша кредитная история. Вариантов узнать, что же смущает нежелающих дать кредит банкиров, много. Журналист ИА «Высота 102» попытался найти свою кредитную историю самостоятельно и, разумеется, бесплатно. Что же из этого вышло?





Нелёгкий путь

Я знаю, что по закону один раз в год свою кредитную историю можно получить бесплатно. Сервисов в интернете оказалось множество. Но все услуги оказывались платными, как впрочем, и в банках, куда мне пришлось обратиться. А вот на официальном сервисе Бюро кредитных историй «Эквифакс» удалось сделать это онлайн и бесплатно.

Прежде всего, регистрация. Логином послужила электронная почта. Дальше зашла в личный кабинет. Там я узнала, что мой скоринг-балл (оценка вероятности получения кредита) по шкале от 1 до 999 был очень низок, что очень удивило. Кредитов я брала мало, и возвращала их в срок и без задержек.

Далее подтверждение своей личности. Для этого были пересланы сканы документов: согласие на обработку персональных данных и разворот паспорта с фото. Неожиданно возникли трудности, личность не подтверждалась. Связано это было с заменой паспорта. После того как был переслан скан 17 и 18 страниц паспорта, личность была подтверждена. И вот приятная неожиданность - изменился в сторону увеличения скоринг.

Затем заказ подробной кредитной истории. И, наконец, её получение. Вся процедура заняла около трёх часов. Приложив определенные усилия, я поняла, что получить свою кредитную историю бесплатно возможно.





Захватывающее чтиво

И там действительно оказалась много интересного. Даже информация о старых кредитах, о них и вспомнилось-то с трудом. Кроме того я узнала, кто и когда интересовался моей кредитной историей. Из чего сделала вывод, что потенциальные кредиторы получали всю информацию о моей платежеспособности и ответственности. Кроме того, им было понятно, как часто я обращалась за кредитами, как часто брала, на какие цели, какие суммы, как оплачивала…

Ещё я поняла, что отсутствие кредитной истории хотя и является нейтральным фактом, может стать препятствием в получении кредитов. Нет истории, нет и фактов, по которым можно судить о вашей деловой репутации, какой вы заемщик. Так, в самом начале моего «кредитного пути» я была в темно-красной зоне, которая по мере выплаты кредитов становилась оранжевой, жёлтой, а затем - зелёной. То есть, по моей оценке, я не должна получить отказ. И это оказалось правдой. Уже вечером мне позвонили из банка и сообщили, что заявка одобрена.













Имея длительные отношения с кредитными организациями, я поняла также, что досрочное погашение задолженности может рассматриваться как негативный фактор – погасили досрочно, значит, кредитная организация недополучила деньги по договору.





Как исправить свою кредитную историю

Информация о запросах и выданных кредитах добавляется в кредитную историю автоматически. Бюро кредитных историй только хранит сведения и передает их по запросам. Удалить или исправить неточности можно только в том случае, если эта информация не соответствует действительности.

К счастью, я не нашла неточностей в собственной истории. Но, если это выявится, то можно написать претензию в кредитную организацию, от которой эта информация поступила, или обратиться в бюро, где история хранится. И тут огромную помощь окажут документы об оплате. Сохраняйте их, по крайней мере, до тех пор, пока не выясните, нет ли ошибок в вашей кредитной истории.





Не ищите сложных путей

При написании этого материала я столкнулась с множеством предложений и объявлений в интернете, как легко исправить свою кредитную историю за относительно небольшие деньги. Называется это по-разному, но суть предложений в том, что вы заключаете договор с финансовой организацией на небольшой кредит, который оплачиваете с процентами и в срок. При этом сам кредит вы не получаете, как бы оплачивая им работу по консультированию и внесению хорошей записи в вашу кредитную историю.

Мне лично этот путь не по душе. Так кредитную историю можно исправить и самостоятельно путем взятия и добросовестного погашения кредита, что докажет, что я ответственный заемщик, которому можно доверять.

Как опытный заёмщик советую брать кредиты осознанно и рассчитывать свои возможности. Тогда не будет проблем с погашением долгов, а значит и с кредитной историей.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».















