Волгограду не хватает рабочих и медиков

Больше всех обратившихся в службу занятости населения г. Волгограда в январе – женщины (45,1%) и молодые люди в возрасте 14-29 лет (26,9%). Как сообщили ИА «Высота 102» в городском центре занятости, среди обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 15,6% составили лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением численности или штата работников организации. Среди них также большинство женщин - 51,2%, молодежи 16-29 лет - 15 %, инвалидов - 12,4 %.

В настоящее время в службе занятости населения стоят на учете 3 тыс. 770 волгоградцев, которые ищут работу. Больше всех безработных в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, меньше всех - в Ворошиловском и Центральном районах города. Вместе с тем, как подчеркнули в центре, по состоянию на 31 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил всего 0,60%.

На сегодняшний день в городском банке - 12 тыс. 640 свободных мест, из которых 59,5% составляют вакансии по рабочим профессиям. Востребованными являются также вакансии в сфере оптовой и розничной торговли, обрабатывающего производства, строительства, транспортировки и хранения, здравоохранения и социальных услуг.



