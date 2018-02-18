



Иск прокурора Волгограда к городской думе об исправлении обнародованных данных о доходах депутата Александра Егунова, начали рассматривать в суде Центрального района. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, первое заседание прошло сегодня в отсутствие самого Егунова, который значится в материалах дела как заинтересованное лицо.

Напомним, публикуя данные о доходах за 2016 год, народный избранник "забыл" указать в декларации почти 100 миллионов рублей. В размещенных в интернете материалах указано, что Александр Егунов заработал за год чуть более 11 миллионов рублей, в то время как реальный доход превысил 110,4 миллиона рублей. Также не были обнародованы сведения о части имущества его супруги. Расхождения в сведениях вскрылись в ходе прокурорской проверки. Как стало известно информагентству, сам депутат объяснил создавшуюся ситуацию ошибкой. Надзорное ведомство внесло представление об исправлении недостоверной информации, но в городской думе отказались это делать. На судебном заседании представитель гордумы заявил, что у местного законодательного органа нет полномочий для самостоятельного внесения изменений в предоставляемые депутатами сведения. Суд потребовал уточнить, не передавал ли Александр Егунов после проверки свой скорректированный отчет, и отложил заседание на несколько дней.

Справка. Александру Егунову 39 лет. Депутатский мандат он получил в 2013 году. Закончил Волгоградский государственный технический университет по специальности “Оборудование и технология сварочного производства”. Согласно данным, приведенным на сайте гордумы, с 2009 года он работает главным инженером в ООО “Специальные сварные металлоконструкции”.