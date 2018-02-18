Воссозданный ГДЮЦ будет передан детям к 8 марта. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров, посетивший объект. По информации администрации региона, в настоящее время 110 педагогов ГДЮЦа и 4,8 тысячи детей продолжают занятия в бывшем кинотеатре "Победа", а также на базе 32 школ города. Уже в марте 2018 года для них распахнет двери воссозданный детско-юношеский центр. После этого начнется реконструкция здания кинотеатра "Победа". Напомним, тринадцать лет назад здание детско-юношеского центра было признано аварийным, заниматься в нем стало невозможно. До 2014 года оно было заброшенным и несколько раз горело. Часть территории рядом со зданием была отдана...