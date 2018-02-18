ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

ВТБ скорректировал ставки по кредитам наличными и программе рефинансирования кредитов других банков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в среднем ставки снижены на 1 пп.

По продукту «Кредит наличными» (до 5 млн рублей на срок до пяти лет) размер процентной ставки уменьшен с 15% до 13,9%.

В рамках рефинансирования теперь доступны кредиты от 12,5% годовых. Программа позволяет погасить до шести любых кредитов других банков - как залоговых, так и беззалоговых, на общую сумму до 3 млн рублей и сроком до 5 лет, без поручительства третьих лиц и во всех регионах присутствия банка.

Это делает рефинансирование особо популярным для снятия обременения с недвижимости у ипотечных заемщиков, а также залога с автомобиля для экономии на полисе КАСКО. Кроме того, программа подходит для тех клиентов, которые хотят снизить платеж или переплату по кредиту.

Ставка по кредиту «Ипотечный бонус» снижена с 13,5 до 12,5% годовых. Этот займ в ВТБ могут получить клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит в любом российском банке. В рамках программы кредит наличными на сумму от 400 тысяч до 5 миллионов рублей предоставляется на срок до пяти лет.