В Волгограде 17-летняя девочка скончалась от отравления угарным газом

Трагедия произошла накануне вечером в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, приехавшая по вызову в один из домов в военном городке в Кировском районе города бригада скорой помощи констатировала смерть 17-летней девочки. Предположительная причина – отравление угарным газом. По данному факту следственные органы начали проверку. В СУ СКР по региону сообщили, что с данного адреса в больницу госпитализирован приятель погибшей девушки. По предварительным данным, отравление молодых людей произошло из-за неправильной эксплуатации газовой водонагревательной колонки. Установлено, что вентиляционная система в квартире оборудована принудительной электрической вытяжкой, что и могло привести к попаданию продуктов горения и их концентрации в жилище. К слову, накануне в Волжском за медицинской помощью обратились четыре человека из одной семьи, проживающей в одном из домов по ул. Пионервская. 47-летний мужчина, женщина 45 лет, девочка 15 лет и 10-летний мальчик жаловались на першение в горле и слезотечение – симптомы, похожие на легкое отравление угарным газом. В госпитализации они не нуждались. Выясняются причины случившегося.



