Обществу охотников в Волгоградской области не дали разрешений на добычу кабана и пушного зверя

В Волгограде суд признал законным отказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в выдаче общественной организации «Волгоградское областное общество охотников и рыболовов» бланков разрешений на добычу кабана и пушных животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, обществу не выдано 44 бланка разрешений на добычу кабана и 11,5 тысячи бланков на добычу пушных зверей из-за отсутствия охотхозяйственных соглашений с комитетом по 26 охотугодьям. Согласно материалам дела, до 27 августа 2017 года «Волгоградское областное общество охотников и рыболовов» осуществляло пользование 40 охотничьими хозяйствами на основании долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира и договоров о предоставлении территорий, акваторий Волгоградской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты. Общественная организация в августе прошлого года подала заявки на заключение охотсоглашений по 26 охотугодьям. Комитет подготовил необходимые материалы и отправил их общественной организации на 485 листах по почте. Заявитель отказался их получать, и они были отправлены обратно в комитет. Общество охотников и рыболовов обратилось в суд с иском о понуждении комитета заключить охотхозяйственные соглашения в отношении 26 охотничьих угодий без единовременного внесения платы за заключения таких соглашений. Суд общественная организация проиграла. До настоящего времени указанные соглашения не заключены. Таким образом, отмечается в решении суда, заявитель с октября 2017 года не вправе осуществлять деятельность по ведению охотничьего хозяйства на территории ранее закрепленных за ним охотничьих угодий. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



