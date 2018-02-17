В Волгограде Масленицу проводили блинами, гуляниями, борьбой и даже нагайками















Праздничные гуляния в завершающий день Масленицы прошли в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, главное действо развернулось у музея “Россия: моя история”. Проводить зиму и встретить весну сюда пришли несколько тысяч человек. Дегустация блинов и чая, конкурсы и традиционное сожжение масленичного чучела, вот лишь малая часть праздничной программы, которая ожидала сегодня волгоградцев. Так, для конкурса чучел Масленицы подготовили 40 участниц. Праздничный настрой создавали также и актеры, переодетые различными фантастическими существами. Немалый восторг у ребятишек вызвал Медведь - талисман компании ЛУКОЙЛ, которая уже не первый год выступает спонсором праздника.

Волгоградцы соревновались между собой в знании праздничных традиций, танцевальных талантах и получали призы от организаторов. Победитель конкурса на скоростное поднятие пудовой гири Владимир Беломыльцев получил от компании ЛУКОЙЛ электроблинницу. Вручая приз, заместитель гендиректора компании “ЛУКОЙЛ -Нижневолжскнефтепродукт” Олег Богатов поздравил участников конкурса и всех гостей с праздником проводов зимы и пожелал веселого настроения.













“Очень здорово, классно, что сейчас проводят такие традиционные русские народные гуляния. Место выбрано удачно. Большое спасибо всем, кто их организовал ”, - говорит Владимир. Он также признался, что победить в конкурсе для неподготовленного человека непросто, но сам он спорту уделяет должное внимание, поэтому и смог поднять гирю 27 раз за минуту.

Увидели гости праздника и борьбу на поясах, ярмарку, соревнования по залезанию на масленичный столб, выступления казаков, показавших, как правильно обращаться с хлыстом и нагайкой и многое другое.



