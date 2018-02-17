



Тысячи волжан пришли сегодня в парк «ВГС» в Волжском, чтобы получить заряд хорошего настроения, угоститься блинами с разной начинкой, а также посмотреть выступления творческих коллективов и соревнования на ловкость и силу. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в парке работало несколько сцен и площадок, на которых звучали русские народные и цыганские песни, демонстрировали свое мастерство танцоры.





Установили здесь и «Прощеные ворота», через которые волжане проходили целыми семьями, не забыв сделать фото этого события. Но больший интерес у посетителей парка вызвали соревнования силачей, в роли которых выступили самые обычные волжане разных возрастов. Так, ребята отжимали 16-килограммовую гирю, а победил юноша, который поднял ее 25 раз за 30 секунд. Но настоящие богатыри проявили свою удаль и силу в покорении столба, на верхушке которого находился нарисованный петух. Сложность заключалась в том, что столб специально обливали ледяной водой, дабы сделать это соревнование максимально сложным.





Смельчакам пришлось раздеваться до трусов, чтобы добраться до вершины. И почти у всех участников это получилось. В награду богатыри получили бурные овации зрителей и призы – бытовую технику и билеты на аттракционы.

Напомним, сегодня в Волжском работают несколько площадок, где празднуют проводы зимы. Горожан зазывают на праздник ростовые куклы на Масленичном автопоезде, который сейчас курсирует по городу.



