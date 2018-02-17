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Общество
 18.02.2018 13:37(Обновлено: 18.02.2018 13:37)

Масштабная реконструкция жд-вокзала «Волгоград-1» продолжится и после ЧМ-2018


Реконструкция железнодорожного вокзала «Волгоград-1» полностью завершится только в 2019 году. Об этом  депутатам облдумы заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев, сообщает ИА «Высота 102». К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Волгограде в конце июня, будут выполнены основные мероприятия, связанные с реставрацией здания  вокзала и вопросами безопасности. Строителям предстоит освоить  в этом году 1,4 млрд рублей. Напомним, в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности пассажиров зона досмотра выносится на территорию привокзальной площади. .Для этих целей уже возведены два павильона. Обновление прилегающей к зданию вокзала территории планируется завершить к маю текущего года. В перечне работ также – мощение брусчаткой первой платформы перрона и целый ряд других мероприятий.
В рамках подготовки к мировому футбольному первенству строительством, реконструкцией охвачены и другие железнодорожные объекты. Так, уже отремонтирована платформа у Мамаева кургана, на переделку которой потрачено 29 млн рублей. В полном объеме выполнены работы стоимостью 22 млн рублей по строительству станции в районе ТЦ «Акварель» в Советском районе. В настоящее время «Акварель» выполняет работы по благоустройству своей территории и устройству сходов и подъемников рядом с платформой. 
В апреле запланирован ввод в эксплуатацию отрезка железной дороги  «Гумрак-аэропорт», появление которого сделает возможным доставлять  гостей чемпионата от воздушной гавани до Центрального жд-вокзала. Также в апреле наступит час «Х» для строителей терминала внутренних линий в волгоградском аэропорту. Однако у профильного областного комитета за этот объект особых переживаний нет - работы ведутся  с двухнедельным опережением графика.

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В Волгоградской области объем просроченной задолженности по зарплате составил 32,5 миллиона рублей. Таковы данные Росстата на начало февраля 2018 года, сообщает ИА «Высота 102». При этом по сравнению с началом года этот показатель уменьшился лишь на 1,8%. Самая большая задолженность по зарплате среди регионов ЮФО в Астраханской области – 91,8 миллиона рублей. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 14%. По объему зарплатных долгов третье место в ЮФО занимает Севастополь – почти 30 миллионов рублей. Здесь также зафиксирована тенденция роста задолженности – на 10%. В ЮФО лишь в единственном регионе нет долгов по зарплате – это в...
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Спорт 17.02.2018 19:27

Незаконная продажа входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года осуществлялась на сайте в сети Интернет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Красноармейского районного суда, иск с требованием о блокировке этого ресурса подала районная прокуратура. В судебном заседании было установлено, что сотрудники надзорного ведомства и полицейские провели проверку интернет-сайта, на котором неизвестными лицами осуществлялась продажа билетов на ЧМ-2018, тогда как Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) не имеет с владельцем данного ресурса заключенных договоров, предоставляющих право на реализацию билетов. Суд признал распространяемую информацию запрещенной. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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Общество 17.02.2018 16:16

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В Волгоградской гордуме подготовили проект внесения изменений в план приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения гордумы, планируется увеличить прогнозную выручку от приватизации с 230 миллионов до 235 миллионов рублей. Согласно документа, список имущества, которое будет выставлено на торги, пополнился в основном подвальными помещениями, которые расположены  практически во всех районах города, за исключением Дзержинского. Здесь, вероятно, подходящего для продажи имущества уже не оказалось. 
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Выборы 17.02.2018 13:40

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Происшествия 17.02.2018 09:52

Троих жителей Волгограда, подозреваемых в браконьерстве, задержали в Светлоярском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, “Нива”, в которой ехали трое мужчин, была остановлена ночью на посту ДПС “Чапурники”. При осмотре машины стражи порядка нашли семь неосвежеванных тушек зайцев, переносную фару, 51 патрон 12 калибра “Магнум” и полуавтоматический дробовик 12 калибра МР-155. Волгоградцев подозревают в том, что они применили незаконный способ охоты.
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Происшествия 17.02.2018 09:46

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Общество 17.02.2018 09:25

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Экономика 17.02.2018 08:33

По состоянию на 1 февраля 2018 года количество индивидуальных предпринимателей города Волгограда, учтенных в статистическом регистре и прошедших государственную регистрацию в территориальных органах Федеральной налоговой службы, составило 26636 единиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, при этом численность индивидуальных предпринимателей в разрезе районов города Волгограда значительно различается. Больше всего представителей малого бизнеса в Дзержинском районе – 20,9%; в Краснооктябрьском районе – 15,7%, в Тракторозаводском районе – 13,0%, в Красноармейском районе – 12,6%, в Советском районе – 10,9%. А вот в  Центральном, Ворошиловском и Кировском районах зарегистрировано менее 10% индивидуальных предпринимателей.
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