Масштабная реконструкция жд-вокзала «Волгоград-1» продолжится и после ЧМ-2018





Реконструкция железнодорожного вокзала «Волгоград-1» полностью завершится только в 2019 году. Об этом депутатам облдумы заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев, сообщает ИА «Высота 102». К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Волгограде в конце июня, будут выполнены основные мероприятия, связанные с реставрацией здания вокзала и вопросами безопасности. Строителям предстоит освоить в этом году 1,4 млрд рублей. Напомним, в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности пассажиров зона досмотра выносится на территорию привокзальной площади. .Для этих целей уже возведены два павильона. Обновление прилегающей к зданию вокзала территории планируется завершить к маю текущего года. В перечне работ также – мощение брусчаткой первой платформы перрона и целый ряд других мероприятий.

В рамках подготовки к мировому футбольному первенству строительством, реконструкцией охвачены и другие железнодорожные объекты. Так, уже отремонтирована платформа у Мамаева кургана, на переделку которой потрачено 29 млн рублей. В полном объеме выполнены работы стоимостью 22 млн рублей по строительству станции в районе ТЦ «Акварель» в Советском районе. В настоящее время «Акварель» выполняет работы по благоустройству своей территории и устройству сходов и подъемников рядом с платформой.

В апреле запланирован ввод в эксплуатацию отрезка железной дороги «Гумрак-аэропорт», появление которого сделает возможным доставлять гостей чемпионата от воздушной гавани до Центрального жд-вокзала. Также в апреле наступит час «Х» для строителей терминала внутренних линий в волгоградском аэропорту. Однако у профильного областного комитета за этот объект особых переживаний нет - работы ведутся с двухнедельным опережением графика.



