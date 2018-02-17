В Волгограде утренний снегопад выгнал на дороги 62 единицы спецтехники





Сегодня рано утром с началом снегопада в ряде районов Волгограда на улицы вышло шесть десятков единиц спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дороги расчищают комбинированные машины, трактора-щетки, погрузчики и самосвалы. В случае ухудшения погодных условий к круглосуточному режиму работы готовы еще порядка 150 машин. Необходимый запас реагентов имеется. Утром дорожники расчищали основные городские магистрали, участки с интенсивным движением транспорта. Особое внимание уделяется состоянию мостов, эстакад, спускам, сложным перекресткам. В ближайшие часы, завершив обработку основных магистралей, техника переместится на второстепенные участки улично-дорожной сети.

Администрация города обращается к водителям с просьбой не бросать личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не создавать препятствий для снегоуборочной техники. За уборку внутридворовых территорий и проездов ответственны управляющие организации. В случаях некачественной уборки волгоградцам рекомендуется обращаться в муниципальную жилищную инспекцию.







