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Политика
 18.02.2018 09:19

У депутатов Волгоградской облдумы появились вопросы к губернатору


Перечень вопросов о деятельности администрации Волгоградской области в 2017 году, сформулирован в региональном парламенте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления областной думы, вопросы подготовлены к ежегодному докладу главы региона о работе органа исполнительной власти.  Что же хотят услышать депутаты от губернатора? В тексте проекта постановления – четыре  вопроса. В частности, о ситуации с обеспеченностью населением пассажирским автомобильным транспортом, в том числе пригородным и межмуниципальным, о качестве и доступности медицинской помощи, о жилищных проблемах   детей-сирот. Еще один вопрос, который беспокоит нардепов – о заключении соглашения между МВД РФ и администрацией региона о передаче части полномочий органам внутренних дел по составлению  протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный правопорядок и общественную безопасность, предусмотренных кодексом об административной ответственности Волгоградской области. Проект внесен депутатом Сергеем Горняковым, но перечень вопросов может быть скорректирован.

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