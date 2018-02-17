У депутатов Волгоградской облдумы появились вопросы к губернатору





Перечень вопросов о деятельности администрации Волгоградской области в 2017 году, сформулирован в региональном парламенте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления областной думы, вопросы подготовлены к ежегодному докладу главы региона о работе органа исполнительной власти. Что же хотят услышать депутаты от губернатора? В тексте проекта постановления – четыре вопроса. В частности, о ситуации с обеспеченностью населением пассажирским автомобильным транспортом, в том числе пригородным и межмуниципальным, о качестве и доступности медицинской помощи, о жилищных проблемах детей-сирот. Еще один вопрос, который беспокоит нардепов – о заключении соглашения между МВД РФ и администрацией региона о передаче части полномочий органам внутренних дел по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный правопорядок и общественную безопасность, предусмотренных кодексом об административной ответственности Волгоградской области. Проект внесен депутатом Сергеем Горняковым, но перечень вопросов может быть скорректирован.



