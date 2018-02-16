Без года век: Волгоградская транспортная полиция отмечает очередной день рождения





Годовщину создания структуры МВД, охраняющей транспорт и пути сообщения, отметили стражи порядка в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, сотрудников транспортной полиции с 99 “днем рождения” поздравили представители администрации Волгоградской области, транспортной прокуратуры и следствия. На торжественной встрече председатель регионального совета ветеранов Афганистана “Боевое братство” Андрей Бабкин вручил от имени организации медали “За заслуги” начальнику Волгоградского линейного управления полковнику полиции Роману Роменскому и нескольким его коллегам. Лучших сотрудников управления отметили благодарностями губернатора Волгоградской области, а также почетными грамотами линейного управления.

Поздравить стражей порядка пришли также воспитанницы и педагоги подшефной школы-интерната №2. Под джазовые композиции они исполнили танцевальные номера. Первыми на сцену вышли учителя, а затем их подопечные. После этого они вручили собственноручно сделанные подарки ветеранам ведомства. А полковнику Роменскому передали выжженный на ткани герб транспортного управления МВД. В ответ полицейские вручили школьницам вкусные подарки. Затем гостей провели в один из учебных классов, где проходят подготовку сами сотрудники транспортной полиции. Там девочки смогли почувствовать себя в роли машиниста тепловоза.





Для справки: Сегодняшнее Управление на транспорте МВД России ведет свою историю с 18 февраля 1919 года. Тогда Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) утвердил декрет “Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог”. С этого началось создание структурного подразделения МВД РФ, ответственного за обеспечение порядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта.











