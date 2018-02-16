|Общество
|17.02.2018 16:16
В Волжском придумали новый способ «расправы» с Масленицей
Завтра на восьми площадках Волжского пройдут народные гуляния, посвященные проводам Масленицы. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волжского, на каждой из них праздник состоится по особенному сценарию. Например, в парках «ВГС» и «Волжский» по традиции сожгут чучела Масленицы. А вот около магазина «Техномаркет» Масленицу представят в виде большого воздушного шара с ленточками, к которому волжане смогут привязать воздушные шары, символизирующие все негативное, накопленное за год. Затем «воздушную» Масленицу отпустят в небо. Также на гуляниях пройдут соревнования по скорости поедания блинов. Кроме того, по главным магистралям города Волжского проедет уникальный Масленичный автопоезд с ростовыми куклами, сказочными персонажами, которые будут зазывать горожан на праздники, посвященные проводам зимы.
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Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102»,...
Смотрите в сегодняшней программе: Новое руководство волгоградского отделения ДОСААФ обратилось за помощью в правоохранительные органы для поиска...
Волгоградский областной Совет ветеранов представил новые документы, подтверждающие номер погибшего бронекатера в годы Сталинградской битвы...
|Экономика
|17.02.2018 21:01
В Волгоградской области объем просроченной задолженности по зарплате составил 32,5 миллиона рублей. Таковы данные Росстата на начало февраля 2018 года, сообщает ИА «Высота 102». При этом по сравнению с началом года этот показатель уменьшился лишь на 1,8%. Самая большая задолженность по зарплате среди регионов ЮФО в Астраханской области – 91,8 миллиона рублей. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 14%. По объему зарплатных долгов третье место в ЮФО занимает Севастополь – почти 30 миллионов рублей. Здесь также зафиксирована тенденция роста задолженности – на 10%. В ЮФО лишь в единственном регионе нет долгов по зарплате – это в...
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|Спорт
|17.02.2018 19:27
Незаконная продажа входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года осуществлялась на сайте в сети Интернет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Красноармейского районного суда, иск с требованием о блокировке этого ресурса подала районная прокуратура. В судебном заседании было установлено, что сотрудники надзорного ведомства и полицейские провели проверку интернет-сайта, на котором неизвестными лицами осуществлялась продажа билетов на ЧМ-2018, тогда как Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) не имеет с владельцем данного ресурса заключенных договоров, предоставляющих право на реализацию билетов. Суд признал распространяемую информацию запрещенной. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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|Экономика
|17.02.2018 13:51 (Обновлено: 17.02.2018 15:39)
В Волгоградской гордуме подготовили проект внесения изменений в план приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения гордумы, планируется увеличить прогнозную выручку от приватизации с 230 миллионов до 235 миллионов рублей. Согласно документа, список имущества, которое будет выставлено на торги, пополнился в основном подвальными помещениями, которые расположены практически во всех районах города, за исключением Дзержинского. Здесь, вероятно, подходящего для продажи имущества уже не оказалось.
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|Выборы
|17.02.2018 13:40
Областная избирательная комиссия Волгоградской области обратилась в правоохранительные органы с просьбой пресечь деятельность по распространению листовок, в которых члены ИКВО нашли признаки незаконной агитации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление ИКВО, в облизбирком обратился председатель ТИК Красноармейского района Волгограда Александр Иванов, который сообщил о факте обнаружения листовки «18 марта 2018 года выборы без выбора», в которой содержался призыв не участвовать в предстоящем голосовании. Печатный листок был наклеен на дверь лифта в доме №17 по ул. 50 лет Октября. Как установили члены комиссии, листовка не содержала данных об оплате печати из избирательных фондов кандидатов в президенты, и вообще,...
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|Происшествия
|17.02.2018 09:52
Троих жителей Волгограда, подозреваемых в браконьерстве, задержали в Светлоярском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, “Нива”, в которой ехали трое мужчин, была остановлена ночью на посту ДПС “Чапурники”. При осмотре машины стражи порядка нашли семь неосвежеванных тушек зайцев, переносную фару, 51 патрон 12 калибра “Магнум” и полуавтоматический дробовик 12 калибра МР-155. Волгоградцев подозревают в том, что они применили незаконный способ охоты.
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|Происшествия
|17.02.2018 09:46
Девочка-подросток пострадала при ДТП в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, дорожное происшествие случилось накануне около 18:05 напротив дома №71 по улице 64-й Армии. По предварительным данным, 62-летний водитель “Daewoo Tacuma” проскочил на красный сигнал светофора и сбил переходившую дорогу школьницу. Пострадавшая с сотрясением головного мозга, ушибами госпитализирована в БСМП №7.
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|Общество
|17.02.2018 09:25
Факт незаконной продажи спортивных курток с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года был установлен в ходе проверочной закупки на Тракторозаводском рынке Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, установлено, что продавец осуществляла реализацию товара с незаконным использованием чужого товарного знака, а именно курток красного цвета с синими вставками на рукаве, на которых изображены официальные эмблемы ЧМ-2018. Женщина продавала их за 3,5 тысячи рублей за штуку, не имея договора с правообладателем на право использования товарного знака. В отношении нарушительницы сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении. Решением мирового судьи продавцу назначено наказание в виде штрафа...
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|Экономика
|17.02.2018 08:33
По состоянию на 1 февраля 2018 года количество индивидуальных предпринимателей города Волгограда, учтенных в статистическом регистре и прошедших государственную регистрацию в территориальных органах Федеральной налоговой службы, составило 26636 единиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, при этом численность индивидуальных предпринимателей в разрезе районов города Волгограда значительно различается. Больше всего представителей малого бизнеса в Дзержинском районе – 20,9%; в Краснооктябрьском районе – 15,7%, в Тракторозаводском районе – 13,0%, в Красноармейском районе – 12,6%, в Советском районе – 10,9%. А вот в Центральном, Ворошиловском и Кировском районах зарегистрировано менее 10% индивидуальных предпринимателей.
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|Аналитика
|16.02.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: на время следствия по делу о крупном мошенничестве в центре «Бьюти тайм» его сотрудницы отправлены под домашний арест. Хотя бы одна УК ответит за лед: житель Волжского отсудил у управляющей компании 200 с лишним тысяч рублей за травму, полученную на нечищеном тротуаре. Все в Астрахань: футбольное поле стадиона «Зенит» оказалось не готово к проведению весенних домашних матчей команды «Ротор Волгоград». «Широкая Масленица» на радость себе и на пользу другим: ученики, родители и учителя волгоградской гимназии устроили благотворительную ярмарку с блинами. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала»....
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|Происшествия
|16.02.2018 18:12
Один человек пострадал в дорожном инциденте, произошедшем в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сегодня около 16:46 на Третьей продольной с проезжавшего большегрузного автомобиля сорвался кусок льда. Он упал на легковой автомобиль “Nissan”, проломив стекло. В результате травму головы получил 48-летний водитель легковушки. Пострадавший госпитализирован. Полиция ищет свидетелей и просит предоставить водителей записи с видеорегистраторов в ГИБДД Волгограда по телефону (8442)93-21-31.
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|Экономика
|16.02.2018 17:34
УФНС России по Волгоградской области предупреждает о появлении мошеннического сайта-клона налоговой службы, на котором предлагается получить налоговую компенсацию. Как сообщили ИА "Высота 102" в фискальном ведомстве, мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку "Получить компенсацию", пользователь...
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|Общество
|16.02.2018 17:24
Праздник «Широкая масленица», который сегодня прошел в НОУ СОШ «Бизнес-гимназия», заставил раскошелиться родителей и гостей вкусного мероприятия. В качестве товара выступали блины и разная аппетитная домашняя выпечка, которую принесли дети на своеобразную ярмарку. Но, как сообщает ИА «Высота 102», мамы, папы, бабушки и дедушки расставались с наличными с большим удовольствием, ведь выручка от продажи блинов и другого угощения по заведенной в учебном заведении традиции вновь пойдет на благое дело. Как рассказали в бизнес-гимназии, собранные деньги дети хотят передать в Волжский детский дом. Для учеников этого образовательного учреждения помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, уже давно...
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|Общество
|16.02.2018 17:04
Олег Савченко в очередной раз удивил общественность сменой рода деятельности. Волгоградцы знали его, как депутата Госдумы прошлого созыва, как промышленника, как альпиниста и покорителя Эвереста, а теперь узнают еще и как телеведущего, сообщает ИА «Высота 102». В утреннем эфире «НТВ» Олег Владимирович получил свои три минуты телеславы в качестве экономического обозревателя. В эфир вышел уже второй по счету выпуск с его коротким, но емким выступлением на тему будущего криптовалют. В роли телезвезды Олег Савченко выглядит вполне органично – по всей видимости, ему на пользу пошел многолетний опыт визитов на съемки программы Андрея Малахова «Пусть говорят» на «Первом канале»....
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|Общество
|16.02.2018 16:29
Полностью устранены последствия повреждения газопровода в Красноармейском районе Волгограда, в результате чего несколько часов около 700 человек оставались без газоснабжения. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в 16.10 восстановительные работы на ул. 40 лет ВЛКСМ были завершены. Напомним, сообщение о повреждении газопровода диаметром 160 мм сегодня поступило в оперативные службы в 12.15. По данным пресс-службы АО "Волгоградгоргаз", причиной аварии стало проведение земляных работ без согласования с газовиками. Газопровод среднего давления был поврежден экскаватором. Аварийный участок был перекрыт. В зону отключения попали около 60 многоквартирных домов малой этажности. Правоохранители разыскивают виновников ЧП.
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|Здравоохранение
|16.02.2018 16:23
До войны здесь, в Бекетовке, на улице Кирова, 10, была школа, которую в дни Сталинградской битвы приспособили под военный госпиталь. А как только отгремели бои, сталинградцы восстановили здание, и оно стало единственной на то время больницей для гражданского населения. Оперировали при керосиновых фонарях, а инструменты и перевязочный материал возили стерилизовать на лошадях за пятнадцать километров. А такие ярчайшие имена в отечественной медицине, как Пытель, Топровер, Шарковский, Иоффе, Ершов, Могилевский - замечательные врачи, которые в этих стенах проводили свои блестящие операции, спасая, казалось бы, безнадежных больных – стали на долгие годы примером самоотверженности для последующих поколений и для нынешнего коллектива больницы, который продолжает...
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17 февраля 21:01
17 февраля 19:27
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В Волжском придумали новый способ «расправы» с Масленицей
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В Волжском придумали новый способ «расправы» с Масленицей
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