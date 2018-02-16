В Волгограде нашли резервы приватизации в подвалах

До войны здесь, в Бекетовке, на улице Кирова, 10, была школа, которую в дни Сталинградской битвы приспособили под военный госпиталь. А как только отгремели бои, сталинградцы восстановили здание, и оно стало единственной на то время больницей для гражданского населения. Оперировали при керосиновых фонарях, а инструменты и перевязочный материал возили стерилизовать на лошадях за пятнадцать километров. А такие ярчайшие имена в отечественной медицине, как Пытель, Топровер, Шарковский, Иоффе, Ершов, Могилевский - замечательные врачи, которые в этих стенах проводили свои блестящие операции, спасая, казалось бы, безнадежных больных – стали на долгие годы примером самоотверженности для последующих поколений и для нынешнего коллектива больницы, который продолжает...

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