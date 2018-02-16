В Волгограде ищут распространителей анонимных агитационных листовок

Областная избирательная комиссия Волгоградской области обратилась в правоохранительные органы с просьбой пресечь деятельность по распространению листовок, в которых члены ИКВО нашли признаки незаконной агитации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление ИКВО, в облизбирком обратился председатель ТИК Красноармейского района Волгограда Александр Иванов, который сообщил о факте обнаружения листовки «18 марта 2018 года выборы без выбора», в которой содержался призыв не участвовать в предстоящем голосовании. Печатный листок был наклеен на дверь лифта в доме №17 по ул. 50 лет Октября. Как установили члены комиссии, листовка не содержала данных об оплате печати из избирательных фондов кандидатов в президенты, и вообще, какие-либо данные о заказчиках в ней отсутствовали. Также в ИКВО отметили, что ЦИК рекомендовал облизбиркомам реагировать на призывы не принимать участие в голосовании. На основании этого было принято решение об обращении в ГУ МВД по Волгоградской области с просьбой привлечь к ответственности распространителей анонимных листовок.



