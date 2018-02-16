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Экономика
 16.02.2018 17:34

Волгоградцев предупреждают о мошенническом сайте-клоне налоговой службы

УФНС России по Волгоградской области предупреждает о появлении мошеннического сайта-клона налоговой службы, на котором предлагается получить налоговую компенсацию. Как сообщили ИА "Высота 102" в фискальном ведомстве, мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку "Получить компенсацию", пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты. УФНС России по Волгоградской области обращает внимание, что к деятельности налоговых органов сайт-клон не имеет никакого отношения. Электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через "Личный кабинет налогоплательщика". Чтобы получить доступ к сервису необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль. В Личном кабинете можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы. 
 

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Происшествия 16.02.2018 18:12

В Волгограде упавший с фуры кусок льда проломил легковушку: водитель госпитализирован Один человек пострадал в дорожном инциденте,  произошедшем в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сегодня около 16:46 на Третьей продольной с проезжавшего большегрузного автомобиля сорвался кусок льда. Он упал на легковой автомобиль  “Nissan”, проломив стекло. В результате травму головы получил 48-летний водитель легковушки. Пострадавший госпитализирован. Полиция ищет свидетелей и просит предоставить водителей  записи с видеорегистраторов в ГИБДД Волгограда по телефону (8442)93-21-31.   
Прочитана: 1642 раз
Общество 16.02.2018 17:24

Ученики волгоградской бизнес-гимназии прибыль от продажи блинов передадут в Волжский детский дом Праздник «Широкая масленица», который сегодня прошел в НОУ СОШ «Бизнес-гимназия», заставил раскошелиться родителей и гостей вкусного мероприятия. В качестве товара выступали блины и разная аппетитная  домашняя выпечка, которую принесли дети на своеобразную ярмарку.  Но, как сообщает ИА «Высота 102», мамы, папы, бабушки и дедушки  расставались с наличными с большим удовольствием, ведь выручка от продажи блинов и другого угощения по заведенной в учебном заведении традиции вновь пойдет на благое дело. Как рассказали в бизнес-гимназии, собранные деньги дети хотят передать в Волжский детский дом. Для учеников этого образовательного учреждения помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, уже давно...
Прочитана: 742 раз
Общество 16.02.2018 17:04

Волгоградский промышленник Олег Савченко засветился с биткоинами на «НТВ» Олег Савченко в очередной раз удивил общественность сменой рода деятельности. Волгоградцы знали его, как депутата Госдумы прошлого созыва, как промышленника, как альпиниста и покорителя Эвереста, а теперь узнают еще и как телеведущего, сообщает ИА «Высота 102». В утреннем эфире «НТВ» Олег Владимирович получил свои три минуты телеславы в качестве экономического обозревателя. В эфир вышел уже второй по счету выпуск с его коротким, но емким выступлением на тему будущего криптовалют. В роли телезвезды Олег Савченко выглядит вполне органично – по всей видимости, ему на пользу пошел многолетний опыт визитов на съемки программы Андрея Малахова «Пусть говорят» на «Первом канале»....
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Общество 16.02.2018 16:29

Полностью устранены последствия повреждения газопровода в Красноармейском районе Волгограда, в результате чего несколько часов около 700 человек оставались без газоснабжения. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в 16.10 восстановительные работы на ул. 40 лет ВЛКСМ были завершены.   Напомним, сообщение о повреждении газопровода диаметром 160 мм сегодня поступило в оперативные службы в 12.15. По данным пресс-службы АО "Волгоградгоргаз", причиной аварии стало проведение земляных работ без согласования с газовиками. Газопровод среднего давления был поврежден экскаватором. Аварийный участок был перекрыт. В зону отключения попали около 60 многоквартирных домов малой этажности. Правоохранители разыскивают виновников ЧП. 
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Здравоохранение 16.02.2018 16:23

До войны здесь, в Бекетовке, на улице Кирова, 10,  была школа, которую в дни Сталинградской битвы приспособили под военный госпиталь. А как только отгремели бои, сталинградцы восстановили здание, и оно стало единственной на то время больницей для гражданского населения. Оперировали при керосиновых фонарях, а инструменты и перевязочный материал возили стерилизовать на лошадях за пятнадцать километров.  А такие ярчайшие имена в отечественной медицине, как  Пытель, Топровер, Шарковский, Иоффе, Ершов, Могилевский - замечательные врачи, которые в  этих стенах проводили свои блестящие операции, спасая, казалось бы, безнадежных больных – стали  на долгие годы примером самоотверженности для последующих поколений и для нынешнего коллектива больницы, который  продолжает...
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Общество 16.02.2018 15:19

Волгоград благоустроили к ЧМ, забыв об инвалидахК такому выводу пришли специалисты Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» по итогам мониторинга соблюдения российского законодательства в области обеспечения безбарьерной среды для инвалидов на объектах, инфраструктуры города-героя, построенных или реконструированных к чемпионату мира по футболу. Активистами общественных организаций инвалидов промониторены подземные и надземные переходы, гостиницы, нестационарные торговые павильоны, остановки, светофоры, тротуары и другие объекты. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, обсуждение результатов мониторинга состоялось на круглом столе «Проблемы соблюдения прав инвалидов на доступную среду». В его работе приняли участие представители некоммерческих организаций инвалидов, руководители и специалисты исполнительных и законодательных органов власти Волгограда и области, сотрудники областной прокуратуры и аппарата...
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Общество 16.02.2018 15:18

В Волгограде директор СК «Ротор Волгоград-2» Василий Андрущенко покидает пост Директор МБУ «СК «Ротор Волгоград-2» Василий Андрущенко с 20 февраля покидает пост. Как стало известно ИА «Высота 102», он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем связан уход руководителя бюджетного учреждения,  пока неизвестно. Напомним, сегодня информагентство сообщало, что на стадионе «Зенит», который находится на балансе МБУ, обледенело футбольное поле. После снегопада осадки с газона убраны не были, в результате на траве образовалась ледяная корка. По этой причине домашние матчи команды «Ротор-Волгоград» пришлось переносить в Астрахань. Спорткомплекс «Зенит» торжественно открыли в ноябре 2017 года после полутора лет реконструкции. Этот объект на время проведения ЧМ-2018 будет использоваться как...
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Общество 16.02.2018 14:38 (Обновлено: 16.02.2018 15:29)

Фонд капремонта Волгоградской области простился с компанией, сорвавшей сроки ремонта лифтов Региональный фонд капремонта решил расторгнуть договоры с компанией ООО «Лэндстрой», которая должна была выполнять работы по замене лифтового оборудования в 28 многоквартирных домах. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, уведомления о расторжении руководство «Лэндстроя» уже получило. Кроме того, в управление федеральной антимонопольной службы по региону направлено заявление о включении данной компании в реестр недобросовестных подрядных организаций. Как пояснили в фонде, подрядчик не выполнил условия договоров, сорвав заявленные сроки выполнения работ. В ходе многочисленных рабочих комиссий с участием представителей фонда капитального ремонта были...
Прочитана: 3619 раз
Происшествия 16.02.2018 14:18

"Волгоградгоргаз": 60 домов остались без газа из-за несогласованных работ Проведение земляных работ без согласования  с АО “Волгоградгоргаз” привели к аварии, лишившей “голубого топлива” десятки домов в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе организации, газопровод среднего давления был поврежден экскаватором. Специалисты газовой службы перекрыли аварийный участок. В зоне отключения находится около 60 многоквартирных домов малой этажности. Сейчас ведутся работы по восстановлению газоснабжения.
Прочитана: 1615 раз
Происшествия 16.02.2018 14:13

Останки изувеченного трупа были обнаружены  в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА "Высота 102".  Известно, что страшная находка была сделана в СНТ “Ветеран”. Пакет с останками человеческого тела притащили на дачи собаки.  Как уточнила информагентству старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, утром местный житель увидел,  как бродячие собаки растаскивают из балки останки человека. Прибывшие на место правоохранители обнаружили фрагменты ног человека, вероятнее всего, мужчины. Сейчас следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".  ...
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Общество 16.02.2018 14:04

Понятие «уничтожение животных» исключают из закона Волгоградской области Комитет ветеринарии Волгоградской области разработал поправки в региональный закон № 94-ОД о  предупреждении и ликвидации болезней животных. Как сообщает ИА «Высота 102», из наименования и текста документа предлагается исключить фразу «уничтожение безнадзорных животных». В действующей редакции закона отмечается, что муниципальным образованиям передаются государственные полномочия «по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных». В случае принятия облдумой поправок  последний пункт из этого предложения будет удален. Корректировке подлежит и формула расчета субвенций муниципальным образованиям, из которой также исключается строка об уничтожении животных.  В пояснительной записке к поправкам говорится о том, что региональный закон приводится в соответствие с федеральным законом...
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Общество 16.02.2018 13:48

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах, пройдет в Волжском  Волгоградской области 18 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации городского округа, в списке проектов – 46 территорий, которые по результатам голосования облагородят. Среди них – скверы, детские площадки, участки около остановок общественного транспорта и т.д. Проекты представлены в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2020 годы. Документом определен и перечень мест, где пройдет голосование. Это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, культуры, вузы. Во многих из этих учреждений, кстати, будут работать избирательные участки по голосованию ...
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Происшествия 16.02.2018 13:36

Десятки домов на юге Волгограда остались без газа Несколько десятков домов остались без газоснабжения в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. По предварительным данным, это произошло из-за земляных работ,  проводимых у дома №31 б на улице  40 лет ВЛКСМ. Сообщается, что трубу повредил экскаватор. По имеющимся сведениям без газа находятся 65 домов, в которых проживает около 700 человек. Сообщение о ЧП поступило около 12:00. Обстоятельства произошедшего уточняются.  В региональном главке МВД информагентству уточнили, что сейчас идет розыск экскаватора и экскаваторщика.
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Общество 16.02.2018 13:12

Перерасчет за водоснабжение на сумму более 700 тысяч рублей  был сделан в Городищенском районе. Как сообщила ИА “Высота 102”  старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, проверка надзорного ведомства показала, что  с мая по август прошлого года МУП “ЖКХ Городищенского района” взимало с жителей поселков Степной, Россошка и села Западновка Россошенского сельского поселения плату за водоснабжение по завышенным ценам. В то же время тариф, утвержденный в установленном законодательством порядке, отсутствовал. В результате более 3 тысяч человек переплатили почти 700 тысяч рублей. После внесения прокурорского представления сделан перерасчет. Директор МУП оштрафован на 25 тысяч рублей. ...
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