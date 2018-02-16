Волгоградцев предупреждают о мошенническом сайте-клоне налоговой службы

УФНС России по Волгоградской области предупреждает о появлении мошеннического сайта-клона налоговой службы, на котором предлагается получить налоговую компенсацию. Как сообщили ИА "Высота 102" в фискальном ведомстве, мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку "Получить компенсацию", пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты. УФНС России по Волгоградской области обращает внимание, что к деятельности налоговых органов сайт-клон не имеет никакого отношения. Электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через "Личный кабинет налогоплательщика". Чтобы получить доступ к сервису необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль. В Личном кабинете можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы.